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囧了吧…停紅燈車主「愛耍帥」遭鎖車外進不去 網呼：最少開扇窗

聯合新聞網／ 綜合報導
圖擷自臉書社團「爆廢1公社」
圖擷自臉書社團「爆廢1公社」

日前有一名網友在臉書社團「爆廢1公社」上轉貼一段抖音影片並發文表示「被鎖住啦」。影片中可見，有一位車主趁等紅燈時，下車放物品到後車廂裡，卻忘記將車鑰匙帶下車，因此被鎖在車外進不了車啦！這段視頻引發網友熱議，紛紛表示：「好糗喔！」

這段影片PO出後在網路上引起熱烈迴響，「天啊！這下怎麼辦？」、「這下尷尬了」、「這種設定不好」、「認真看完，笑了」、「有那麼急著放東西嗎？」、「帥過頭，87鎖住了」、「哈，在馬路上放東西，活該吧，欠笑」、「這種無聊在路中間裝帥的，這下糗了」、「愛現啊，故意下車亮相啊，剛好可以滿足自己，讓所有人投以目光」。

還有不少網友開玩笑說道「可能忘記說：『小愛 小愛 開門』(小米家電的呼叫詞)」、「忘了喊『芝麻開門』」、「這樣會好緊張耶」、「北爛，在路中間調皮了」、「再跩啊，停個紅燈，不好好等，耍什麼帥，囧了吧」、「開好車，腦袋不一定精光，破洞要補」。

有過同樣經驗的網友看了深表同情表示「大家也不用太笑人家，任何牌子的車都有可能突然上鎖的」、「要習慣身上沒鑰匙，下車就先降車窗」、「我被賓士鎖三次，從此之後發動下車門不是沒關就是開一半窗戶」、「我上次下車繳停車費也被鎖，真的最少開扇窗」、「沒錯，我也不敢不開窗或不拿鑰匙就下車」、「現在的新車，下車鑰匙絕對要拔，不然就開不了了，大家都知道的事」。

抖音 車主 鑰匙

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