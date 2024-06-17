皮蛋口味？他哭訴誤嗑發霉草莓奶凍捲等「烙賽」 網笑：這叫熟成

有一名網友在臉書社團「爆廢公社」上貼出一組照片並發文提醒，他表示以後吃東西前，還是多停個幾秒留意一下食物是否有異常比較好，不然就會像他這樣坐著等「烙賽」了。照片曝光，引發網熱議，直呼：「好噁！」

原PO透露，他回家看到桌上有一盒草莓奶凍捲，二話不說拿了就往嘴裡塞，吃到第二塊時感覺味道有異吐了出來，檢查之後發現，奶凍捲內餡裡的草莓早已長毛發霉！心驚剛才不小心嗑了一塊，無奈呆坐沙發上，等著等會到廁所「烙賽」了！原PO補充說道，他沒有要公審店家，是自己保存方式不對，PO文只是想要提醒大家多注意而已。

照片曝光後，立刻掀起網友們暴動，紛紛留言「你是放多久可以變這樣」、「沒有冷藏嗎？還是過期了」、「草莓發霉了」、「噁心」、「頭皮發麻了」、「好想吐」、「這食品本來就保存不易，期限也很短」、「新鮮水果在裡面保存期限都不會太長」、「奶凍捲三天內」、「草莓的保存期限只有2天喔」。

有網友歪樓，開玩笑地幫取名「松花奶凍捲」、「有皮蛋口味喔」、「皮蛋還長毛」、「那個叫熟成啦」、「請問發霉的草莓味道如何」、「若元錠先吃起來」。