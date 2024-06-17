今明全台雷雨持續 周三起高溫36度以上

天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天指出，本周準備結束今年梅雨，進入夏季天氣，今明兩天鋒面位置仍在台灣北方海面，持續受西南季風影響，中南部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地方及山區午後有局部熱對流雷雨機會，局部單點可能出現短時較大雨勢。

各地溫度偏高，高溫普遍有可能來到33至35度或以上，因為吹西南風，台東要持續注意焚風出現。

吳聖宇說，周三開始一直到周末(22至23日)隨太平洋高壓增強，鋒面位置進一步往北移動，遠離台灣，風向也從西南風轉為偏南風，逐漸擺脫鋒前的環境，改為受到太平洋高壓外圍偏南風的影響，天氣型態跟著轉變，轉變為上午各地多雲到晴，午後山區及局部地區有短暫雷雨的夏季型天氣，天氣愈來愈穩定，降雨愈來愈少，正式進入夏天。

隨降雨減少，溫度愈來愈高，吳聖宇說，各地高溫將普遍來到34-36度或以上，甚至會有更高溫度出現，戶外活動要注意做好補水，還有防曬防中暑的準備。

吳聖宇說，短時間來看，南方海面上比較平靜，熱帶擾動還很難發展，可能要等到6月底後，高壓北抬至足夠北邊的位置，讓出的空間才有利於擾動或颱風的醞釀，暫時還不必擔心有颱風。