健康名人堂／AI時代開啟醫療文藝復興元年

吳明賢 最近台灣颳起人工智慧（AI）旋風，關鍵人物是輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳。NVIDIA的GPU（Graphic Processing Unit，圖形處理器），比起過去傳統的CPU（Central Processing Unit，中央處理器）運算能力更為強大，在大數據時代恭逢其時。

假如數據是未來的原油，有了GPU如此高效能的挖掘工具，自然有源源不絕的石油。於是AI應用進入各行各業，吹起第四代工業革命的號角。AI應用最後一塊聖域是醫療照護，這也是黃仁勳某次演講提到的，不要再電腦科學，而是要生物學的微言大義。

台大深耕智慧醫療有成

智慧醫療是我就任台大院長射出三箭之一，另二箭為尖端醫療和精準健康。

台大醫院早於2020年9月22日即購入兩台NVIDIA的DGX A100，是全台灣最早採用NVIDIA產品來深耕智慧醫療發展的醫療機構。幾年下來，在強大算力加持，也有不僅是台灣第一，甚至世界第一的產品問世。

台大醫院的胰臟癌AI輔助偵測工具，可提升早期胰臟癌偵測率，已獲衛福部智慧醫材許可及美國食藥局（FDA）突破性醫材認證，最近也通過衞生主管單位核價認證，可以落地造福病患，協助早期診斷。台大將繼續開發用於其他腹部器官與疾病的AI影像診斷工具，協助醫師發現早期疾病。

六月五日，NVIDIA總部負責醫療服務的總經理Kimberly Powell和台灣區總經理Eunice Chiu，加上多位研發、行銷、產品負責人和協力廠商，來台大醫院洽談合作事宜，確認雙方共同開發健康照護產品，以及台大醫院持續增加運算能力的投資。台大醫院擁有人才、資料、算力、法規四大優勢發展AI，將與NVIDIA深化合作。

雖然生物系統的複雜性、數據的侷限性、監管要求的嚴格性，都是AI發展路上有待突破的障礙，但是隨著未來數據收集的完整及規模性增加、演算法的進步，再經由跨領域合作、數據共享和技術整合，有機會以Medical AI開啟「醫療文藝復興運動」，解決全世界醫療體系共通的醫護人力不足和醫療不平權的問題。

台灣可打造medical AI

中世紀歐洲黑死病以後，在佛羅倫斯發生文藝復興運動，如今我們成功渡過三年新冠疫情的考驗，深信台灣有最優秀的醫師和工程師，加上世界第一的晶片和硬體製造生態系，有機會在這一波AI熱潮下以medical AI產業回饋世界。

只要我們發展的AI是以人為本，真正以人類利益為中心，未來我們除了再造另一個護國神山外，也一定可以讓世界每一個角落、每一個人都能享受不受時空限制且付得起的高品質醫療，不會因病而貧，真正實踐使人免於恐懼的最終健康人權。