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食在營養／羽衣甘藍 保骨護心抗發炎

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
羽衣甘藍營養價值非常高，是護心、保骨的蔬菜。圖／123RF
羽衣甘藍營養價值非常高，是護心、保骨的蔬菜。圖／123RF

被喻為「抗癌食物」的十字花科，是人氣健康食材。其中，屬於十字花科甘藍種的「羽衣甘藍」營養價值非常高，含有維生素A、C、K、β-胡蘿蔔素、鈣、鉀、鎂、葉酸、膳食纖維、蘿蔔硫素等，是護心、保骨、抗發炎的明星蔬菜。

大里仁愛醫院營養師徐佳靖說，每100克羽衣甘藍，含鈣220毫克，含鉀447毫克、含維生素K313微克。尤其鈣含量相當高，鈣能幫助牙齒成長、維持身體骨密度；鉀能排出體內多餘的鈉，降低心血管風險；K是促進血液凝固的重要關鍵，避免血管鈣化。

食用深綠色蔬菜好處多，徐佳靖強調，羽衣甘藍是高纖蔬菜，膳食纖維含量是高麗菜的3倍，可增加飽足感且促進腸道健康，常調配在綠拿鐵裡，加入各種綠色蔬果、堅果攪打出濃郁的口感，具抗癌、抗發炎、降膽固醇、穩定血糖等功效。

徐佳靖提醒，羽衣甘藍要煮熟後再食用，生的羽衣甘藍含有異硫氰酸酯，會影響碘的吸收，有甲狀腺疾病的人要注意適度攝取。另外，羽衣甘藍含有豐富的鉀和鎂，腎臟病、低血壓患者不宜食用過量。

抗癌 綠色 腎臟病

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