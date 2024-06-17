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健康你我他／食材當令 現煮現吃
地球暖化導致氣溫急遽上升，食物保存稍有不慎便極易變質、發霉腐敗。
居家保存食物最普遍的方法是使用冰箱冰存，但冰箱儲存非萬靈丹，切記維持低恆溫勿頻繁開啟，才能避免食物走味。
自家保存食物的做法，是食材選擇當令新鮮、現煮現吃為原則，煮熟的蔬菜嚴禁隔夜再煮，不僅營養被破壞，更可能滋生有害物質。水果類冷藏也須盡快食用，以免發霉腐爛。一般調味料以密封罐保存，避免受潮。
其他各式食物、飲料若要冰存時，需使用保鮮盒袋，依不同層次分門別類封裝保存，但仍須依冰存先後順序取用，不可相互混雜堆放，更不可經年累月不動造成變質。已烹煮過熟食冰存後，確保完全煮沸才再進食，以維持衛生安全。
炎炎夏日是細菌病毒猖獗季節，食物中毒等食安問題時有所聞，為防止病從口入，損害腸胃健康，對食物的保存絕不可掉以輕心，多一份關心就多一份保障，希望每個人都能平安健康地度過夏天。
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