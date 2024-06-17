門票1200元值得？疫後美館新挑戰

五月開幕的富邦美術館，因為一千兩百元的入場門票(可看雙展)刷新台灣美術館門票天花板，遭「典藏」雜誌社社長簡秀枝質疑不合理，也引發網路熱烈討論，富邦隨後推出五百元的單一展覽門票優惠。全世界的美術館都面臨成本上漲的壓力，要不要在票價上反映成本？還是設法籌措其他財源，保持親民票價「回饋社會」，成為疫後美術館新挑戰。

因應人力物價、運輸成本的飆漲，美國博物館早在二○二二年出現第一波調漲。紐約大都會博物館率先將票價一口氣調至卅美元(約九七○台幣)，之後紐約MOMA、惠特尼美術館等紛紛效法，不包括特展門票的卅美元入場門票，幾乎已成美國知名美術館的公定價。而這些博物館多為領有政府補助的公營美術館，跟富邦的私人美術館定位不同。

曾擔任故宮、北美館館長的北師美術館創辦人林曼麗認為，美術館票價是一件「專業又複雜」的事，美術館可讓票價「反映成本」，但可以做更精準的分眾，就像羅浮宮向遊客收取較高費用，但對學生採免費。她以安藤忠雄設計的巴黎皮諾私人美術館為例，一般門票是十四歐元，但十八到廿六歲的青年可免費申請成為會員，每天下午四時後免費參觀。

亞大附屬現代美術館館長、南美館前館長潘襎則認為，新世代的美術館不能只強調教育推廣，也應該視博物館為文化觀光的一環，讓票價反映美術館的品質與競爭力。如果有人質疑美術館的定價，他認為美術館應該提升服務讓觀眾覺得「值得」，而不是降價以求。