聽新聞
test
0:00 / 0:00

門票1200元值得？疫後美館新挑戰

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
富邦美術館甫開幕時推出一般票一千二百元票價(可看雙展)，引發網路質疑討論票價的合理性，富邦改推單展五百元。記者陳宛茜／攝影
富邦美術館甫開幕時推出一般票一千二百元票價(可看雙展)，引發網路質疑討論票價的合理性，富邦改推單展五百元。記者陳宛茜／攝影

五月開幕的富邦美術館，因為一千兩百元的入場門票(可看雙展)刷新台灣美術館門票天花板，遭「典藏」雜誌社社長簡秀枝質疑不合理，也引發網路熱烈討論，富邦隨後推出五百元的單一展覽門票優惠。全世界的美術館都面臨成本上漲的壓力，要不要在票價上反映成本？還是設法籌措其他財源，保持親民票價「回饋社會」，成為疫後美術館新挑戰。

因應人力物價、運輸成本的飆漲，美國博物館早在二○二二年出現第一波調漲。紐約大都會博物館率先將票價一口氣調至卅美元(約九七○台幣)，之後紐約MOMA、惠特尼美術館等紛紛效法，不包括特展門票的卅美元入場門票，幾乎已成美國知名美術館的公定價。而這些博物館多為領有政府補助的公營美術館，跟富邦的私人美術館定位不同。

曾擔任故宮、北美館館長的北師美術館創辦人林曼麗認為，美術館票價是一件「專業又複雜」的事，美術館可讓票價「反映成本」，但可以做更精準的分眾，就像羅浮宮向遊客收取較高費用，但對學生採免費。她以安藤忠雄設計的巴黎皮諾私人美術館為例，一般門票是十四歐元，但十八到廿六歲的青年可免費申請成為會員，每天下午四時後免費參觀。

亞大附屬現代美術館館長、南美館前館長潘襎則認為，新世代的美術館不能只強調教育推廣，也應該視博物館為文化觀光的一環，讓票價反映美術館的品質與競爭力。如果有人質疑美術館的定價，他認為美術館應該提升服務讓觀眾覺得「值得」，而不是降價以求。

博物館 安藤忠雄 故宮 票價 羅浮宮 美術館

延伸閱讀

梵谷真跡畫展8月富邦美術館亮相 24日預售票開賣

嘉市嘉美館長陳佳琦接任 持續提升嘉美館能量

三星堆博物館數男女激戰引圍觀 網憂文物受損：比他命都值錢

台中綠美圖主體工程完工 預定明年底開館

相關新聞

錢少事多 長照招嘸物理治療師

物理治療師法於二〇二三年一月上路，大幅鬆綁執業場域等限制，目前全國共八五三二名物理治療師，但八成以上在醫院、診所服務，其...

門票1200元值得？疫後美館新挑戰

五月開幕的富邦美術館，因為一千兩百元的入場門票(可看雙展)刷新台灣美術館門票天花板，遭「典藏」雜誌社社長簡秀枝質疑不合理...

「最醜車站」熄燈 中壢臨時站啟用

有「最醜車站」之稱的桃園市中壢火車站，啟用133年後，前晚熄燈告別，中壢臨時站昨起接手疏運，估計將使用7年。新中壢車站昨...

中壢臨時火車站像倉儲？ 民眾：還是醜

「最醜車站」桃園中壢火車站舊站走入歷史，昨起由臨時車站接力。有民眾認為臨時站外觀像工廠或物流倉儲，還是一樣醜；學者表示，...

宋居迎賓 體驗宋代美學

宋居隱身南投山區，唐宋朝形式的古典風格建築，為與世隔絕的頂級獨棟Villa ; 原為一代茶王私人招待所，現以口碑分享給企...

抗議必須24小時待命 家務移工：血汗長照

台灣自一九九二年起引進家務外籍移工，至今人數已逾二十一萬人，六月十六日為「國際家務工日」，台灣移工聯盟昨與五十多名移工至...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。