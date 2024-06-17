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中壢臨時火車站像倉儲？ 民眾：還是醜

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
被評為台鐵「最醜車站」中壢火車站舊站熄燈，中壢臨時前站昨天啟用。記者曾增勳／攝影
被評為台鐵「最醜車站」中壢火車站舊站熄燈，中壢臨時前站昨天啟用。記者曾增勳／攝影

「最醜車站」桃園中壢火車站舊站走入歷史，昨起由臨時車站接力。有民眾認為臨時站外觀像工廠或物流倉儲，還是一樣醜；學者表示，若花大錢蓋精美的臨時站，過幾年又敲掉，是浪費納稅人的錢，安全高效才是重點。

中壢火車站位於中正路及中和路上，歷史悠久，每天運量人次在台鐵車站排名第3，僅次於台北、桃園。隨著時代變遷，中壢車站站體逐漸老舊，與周邊城市風貌有所落差，被評為「最醜車站」。

曾有外地人到訪發現，中壢車站老舊出乎意料之外，因為中壢人口近40萬人，車站運量也名列前茅，車站卻是既髒且舊；但是有網友為中壢站喊冤說，起初應該不醜，是台鐵亂加蓋維護，及周邊市容影響，看起來才變醜。

先前臨時車站外觀完工，就有網友認為仍未擺脫「最醜車站」的稱號。也有通勤族認為，臨時站外觀像倉儲或是工廠，沒有比較漂亮，擔心鐵路地下化工程如果延後，會不會車站一用又幾十年。

中原大學室內設計學系主任兼設計學院副院長陳歷渝說，一般臨時站主打快速安全，且多依價格合理的建材興建，目前地下化工程同時推動，有很多內部開挖的狀況也需考量，功能性會勝過美觀，可能因中壢車站有「最醜車站」之名，民眾對臨時站會有更高期待。他看過中壢新站初步設計圖，外型相當流線，民眾可以有所期待。

鐵道局北部工程分局副分局長嚴家榮表示，臨時站受限於地形條件分2棟興建，因要使用7、8年，採RC耐用材質及經濟實惠方式施作，相較過往臨時站，建材已進步很多。新站體站內空間都盡量放大，方便旅客通行，外觀採現代美學流線型方式設計，並持續和桃園市府討論，希望設計符合未來城市風貌。

台鐵 桃園 火車站 通勤族 鐵路地下化

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最醜車站熄燈…中壢臨時站蓋得像倉儲？ 鐵道局這麼說

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