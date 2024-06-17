「最醜車站」熄燈 中壢臨時站啟用

有「最醜車站」之稱的桃園市中壢火車站，啟用133年後，前晚熄燈告別，中壢臨時站昨起接手疏運，估計將使用7年。新中壢車站昨動土祈福，交通部長李孟諺等人及藍綠民代共同見證，李說，未來桃園鐵路地下化完成後可脫胎換骨；海基會董事長、桃園前市長鄭文燦說，未來中壢新站和機捷跟捷運綠線交會，3鐵共站，會是重要的交通樞紐。

中壢火車站自1891年台北到新竹間「中壢火車碼頭」啟用，歷經光復後修建迄今，前晚末班車10點34分離站後熄燈，月台滿是送別旅客及到場見證的鐵道迷，網友紛紛留言，有人說「車站即使醜、髒、亂，還是有割捨不掉情感，不是外觀美醜，而是那些年寶貴回憶」、「月台目睹多少悲歡離合」。

新中壢車站預計2031年完工，昨天動土祈福典禮，在李孟諺、鄭文燦、桃園副市長蘇俊賓與藍綠民代共同見證，首班車6時22分進站後宣告中壢臨時站正式啟用。

臨時站空間比舊站小，但乘客覺得空間雖小卻設備齊全，和舊車站相比，冷氣變強、漏水也改善；啟用前8小時，鐵道局和台鐵動員800人次完成軌道切換及設備搬遷。

對於舊中壢車站被評為「最醜車站」，蘇俊賓多次抱不平，他說，當年車站設計是為中壢14萬人服務，設計圖很美，車站以有限量體、少少資源承載台鐵重要的任務，創造全台第3大人流量，是台鐵C P值最高，貢獻最大的車站。

李孟諺說，中壢車站工程是桃園鐵路地下化重要里程碑，未來會消除20個平交道、8座高架橋、8座車行地下道，改善上下班尖峰交通和桃園市容，完成後桃園可脫胎換骨；拆除舊站後，未來機場捷運及捷運綠線站體也備受期待。

中壢站地下化工程1.3公里，將投入155億元工程款。鄭文燦表示，鐵道局與台鐵兼顧營運、施工，「邊穿衣服邊改衣服」，未來中壢新站、機捷跟捷運綠線交會，機捷A23中壢站預留空間作為預辦機場登機服務，可讓中壢新站「麻雀變鳳凰」。