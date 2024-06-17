抗議必須24小時待命 家務移工：血汗長照

台灣自一九九二年起引進家務外籍移工，至今人數已逾二十一萬人，六月十六日為「國際家務工日」，台灣移工聯盟昨與五十多名移工至衛福部前抗議，家務移工已成另類血汗長照，必須廿四小時待命，扛起老年失能者照顧需求，卻無勞權保障，希望政府能以法令保障，並儘速將移工納入政府長照制度。

「家庭看護工不是奴工」。台灣國際勞工協會專員王俐婷說，超過二十一萬名的家庭看護移工為台灣長照體系最重要人力，以一家一聘僱方式，住在個別家庭裡，常被指派工作範圍之外的勞動。由於長期處於工時過長、缺乏休息的狀態，身心俱疲，缺乏勞動法令保障。

王俐婷強調，政府應該給予家務移工最基本的勞動保障，但勞動部始終未能認真面對勞動法令問題，而衛福部也拒絕將其納入長照體系，以致離鄉背井的家務移工有如現代奴工，建議政府開放家庭聘僱看護移工的工作場域，也可讓政府核可的長照機構聘僱。

對此，衛福部長照司副司長吳希文指出，研擬適度開放讓符合檢定照護能力的外籍看護，成為居家或社區照顧服務員，但需要整體的配套措施。不過，就業服務法已開放機構申請外籍看護工，而家務移工受聘於家庭雇主，工作性質為居住在案家，與長照人員的屬性、定位不同，將審慎評估。