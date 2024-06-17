聽新聞
test
0:00 / 0:00
46歲腦麻男物理治療 從輪椅站起來
四十六歲李忠奇是腦性麻痺患者，小時由阿公照顧，除了跟著大人出門採買，平常時間只能在家，阿公過世後，父親申請退休，親自照護。隨著病情惡化，忠奇卅歲後功能不斷退化，甚至無法自主行走。四年前，經過日照中心治療師指導、訓練，逐漸重拾行動能力，每天至公園散步一個小時，讓老父親喜出望外。
景新身障社區長照機構社工師兼主任黃珉蓉表示，起初忠奇報到時，是由爸爸推著輪椅來到機構，經過物理治療師評估後，設計多種體適能活動，而他也相當努力練習，一開始需要旁人攙扶，才能行走，現在已可自已走路。
唐氏症基金會巡迴物理治療師周瑞育表示，機構物理治療師的角色跟醫院相當不同，在機構工作，平均一人得負責一百多位的服務對象，遇到嚴重個案，至少每周評估三次，隨著身體狀況，調整體適能活動強度。
周瑞育指出，機構住民的障別不同，需要輔具也不同，許多照服員學會使用輔具，但可能姿勢有誤，或出力方式不對，久而久之，就會造成職業傷害。因此，機構物理治療師另一個任務就是觀察其他工作人員的工作姿勢，適時提醒及矯正。
身心障礙聯盟秘書長洪心平表示，對於身心障礙及失能個案來說，定期復健治療相當重要，如果物理治療師能夠密集介入，就可避免個案「愈照顧愈衰弱」。但物理治療師聘用成本較高，如果機構無法招募治療師，建議高需求的個案考慮「到府復健」，如經醫師評估，可獲衛生局補助，無須自費。
臨床顯示，如果能持續三個月物理治療，就有明顯改善。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言