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46歲腦麻男物理治療 從輪椅站起來

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北報導
46歲的李忠奇是腦性麻痺患者，4年前被爸爸推著輪椅來到景新，經過日照中心治療師訓練，逐漸重拾行動能力，如今每天至公園散步一個小時。記者黃義書／攝影
46歲的李忠奇是腦性麻痺患者，4年前被爸爸推著輪椅來到景新，經過日照中心治療師訓練，逐漸重拾行動能力，如今每天至公園散步一個小時。記者黃義書／攝影

四十六歲李忠奇是腦性麻痺患者，小時由阿公照顧，除了跟著大人出門採買，平常時間只能在家，阿公過世後，父親申請退休，親自照護。隨著病情惡化，忠奇卅歲後功能不斷退化，甚至無法自主行走。四年前，經過日照中心治療師指導、訓練，逐漸重拾行動能力，每天至公園散步一個小時，讓老父親喜出望外。

景新身障社區長照機構社工師兼主任黃珉蓉表示，起初忠奇報到時，是由爸爸推著輪椅來到機構，經過物理治療師評估後，設計多種體適能活動，而他也相當努力練習，一開始需要旁人攙扶，才能行走，現在已可自已走路。

唐氏症基金會巡迴物理治療師周瑞育表示，機構物理治療師的角色跟醫院相當不同，在機構工作，平均一人得負責一百多位的服務對象，遇到嚴重個案，至少每周評估三次，隨著身體狀況，調整體適能活動強度。

周瑞育指出，機構住民的障別不同，需要輔具也不同，許多照服員學會使用輔具，但可能姿勢有誤，或出力方式不對，久而久之，就會造成職業傷害。因此，機構物理治療師另一個任務就是觀察其他工作人員的工作姿勢，適時提醒及矯正。

身心障礙聯盟秘書長洪心平表示，對於身心障礙及失能個案來說，定期復健治療相當重要，如果物理治療師能夠密集介入，就可避免個案「愈照顧愈衰弱」。但物理治療師聘用成本較高，如果機構無法招募治療師，建議高需求的個案考慮「到府復健」，如經醫師評估，可獲衛生局補助，無須自費。

臨床顯示，如果能持續三個月物理治療，就有明顯改善。

唐氏症 復健 治療師 照服員 腦性麻痺

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