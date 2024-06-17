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《通訊診察治療辦法》7月上路 700萬患者有望受惠

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

過往民眾看醫生都是到醫院跟醫生面對面診察，新冠肺炎疫情帶起線上看診新模式，也改變民眾就醫習慣。

根據衛福部健保署統計，共有46萬名患者改用視訊診療，《通訊診察治療辦法》7月上路後，更將推動700萬患者受惠，進而轉為線上遠距看診。

《通訊診察治療辦法》新增適用對象，除原本的急性後期照顧、長期照顧服務、家庭醫師收治照護、居家醫療照護、國際醫療照，擴大到慢性病長期用藥、疾病末期照護、矯正機關收容照護、災害及傳染病等重大變故、行動不便照護等十大類病患。預期包含居家照護、長照機構、家庭醫師收治及慢性病連續處方籤的患者至少有700萬人受惠。

業者分析，上路初期以病情穩定的慢性病患者為主，例如高血壓、糖尿病等，搭配虛擬健保卡及電子處方籤，可直接在社區藥局領藥。

台灣大認為，通訊診療辦法上路，醫師可進行線上看診，病患也可透過線上系統進行診斷諮詢；而通訊診療涵蓋病歷資料的傳輸、交換與儲存，因此資訊傳輸的即時性及資料安全防護非常重要，預期醫療院所對於數位通訊工具的需求量將會增長。

因應《通訊診察治療辦法》上路，推動通訊診察治療應用，政府四年編列45億元預算，建構家醫大平台，整合診所雲端資訊系統等。

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