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歷時11年 紙風車368兒童藝術工程走完屏東33鄉鎮

中央社／ 台北16日電
紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程16日在春日國小完成屏東縣最終場演出，屏東33鄉鎮市全部完成，過程共歷時11年。（紙風車文教基金會提供） 中央社
紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程16日在春日國小完成屏東縣最終場演出，屏東33鄉鎮市全部完成，過程共歷時11年。（紙風車文教基金會提供） 中央社

歷時11年，紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程今天在春日國小完成屏東最後1場演出，屏東33鄉鎮市全部完成。紙風車文教基金會執行長張敏宜宣布將啟動第3輪，延續對故鄉的愛。

紙風車文教基金會發布新聞稿表示，屏東縣是台灣西部最狹長的縣，南北相距超過100公里，許多生活較偏遠地區的孩子，接觸表演藝術的機會相對比市區的孩子少，這週屏東縣政府也為霧臺國小勵古百合分校及春日國小演出安排免費接駁計畫，期盼照顧更多的孩子。

屏東縣長周春米表示，感謝紙風車368工程帶著國家劇院級演出到屏東縣，昨天在霧臺鄉，今天在春日鄉，紙風車完成了屏東縣最終場演出，這過程總共花了11年。

周春米說，自己家鄉的孩子自己要照顧，她邀請屏東鄉親合力支持紙風車368工程走第3輪，讓屏東縣33鄉鎮市孩子不必再等這麼久。

「紙風車368鄉鎮市區兒童藝術工程」自2006年開跑至今18年，其中第1輪「319鄉村兒童藝術工程」，累積769場、近160萬觀眾，讓孩子接觸藝術，將多元的表演形式帶到各鄉鎮，打開孩子的藝術視野。第2輪「為台灣孩子再勇敢一次」，演出片段加入每縣市的在地故事，讓孩子對家鄉與土地更了解。

張敏宜表示，紙風車決定將再啟動第3輪「永續啟航，延續對故鄉孩子的愛」，「我們都知道世界不平靜，如果有創意，就可以解決很多問題，紙風車希望透過戲劇，讓孩子學習解決問題的創意，累積面對未來的勇氣，讓故鄉孩子的笑容永續」。

張敏宜指出，像屏東縣完成巡演，足足用了11年，中間很多世代的孩子還沒機會看到演出就長大了，「現在每一縣市完成的當下，都不是結束，而是第3輪的開始，希望每一個在場鄉親都能夠延長對故鄉孩子們的愛，支持368藝術工程第3輪啟航」。

紙風車

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