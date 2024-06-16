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未來一周愈來愈熱！一圖看各地高溫「上看36度」 中部以北防午後雷雨

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
中央氣象署表示，明後2天中部以北需注意午後雷陣雨；未來一周高溫悶熱，尤其周五西半部山區、花東縱谷高溫上看36度。記者林伯東／攝影
中央氣象署表示，明後2天中部以北需注意午後雷陣雨；未來一周高溫悶熱，尤其周五西半部山區、花東縱谷高溫上看36度。記者林伯東／攝影

天氣持續炎熱，中央氣象署預報員葉致均表示，受北方鋒面影響，明後2天中部以北需注意午後雷陣雨；未來一周高溫悶熱，周三起鋒面遠離、太平洋高壓增強，天氣晴朗悶熱，尤其周五此天氣型態特別明顯，西半部山區、花東縱谷高溫上看36度。

葉致均說明，明後2天（17、18日）鋒面移到北部海面，西南風帶來清時多雲偶陣雨的天氣，西半部清晨至上午有短暫陣雨，午後中部以北、花東地區及各地山區有午後雷陣雨。

周三（19日）鋒面更偏北遠離，太平洋高溫逐漸靠近台灣，天氣轉為悶熱型態；尤其周五（21日）炎熱晴朗的天氣狀態會特別明顯，午後熱力加成作用雖不明顯，但仍要留意午後雷陣雨。

葉致均表示，明天感受悶熱，天氣狀況不是很好，但午後雷陣雨的情況不會像今天來得又急又強，雲量較多的話，午後雷雨降雨情況會減弱。

溫度方面，葉致均表示，未來一周都是悶熱的天氣型態，高溫約32至34度，周五（21日）西半部山區、花東縱谷高溫35度以上，甚至有機會達到36度高溫。

葉致均提醒，未來鋒面下來的機率較低，因此到下個周末都是高溫炎熱的天氣型態；明後天鋒面在馬祖附近，馬祖需注意局部較大雨勢，鋒面前緣水氣多，台灣各地多雲為主，午後中部已被、宜花地區及各地山區需留意雷雨。

另外，明天東南部有焚風發生的機率，易有局部36度以上高溫；周四（20日）前金門、馬祖地區易有低雲或霧，會影響能見度，民眾搭機往返需留意航班資訊。

中央氣象署表示，明後2天中部以北需注意午後雷陣雨；未來一周高溫悶熱，尤其周五西半部山區、花東縱谷高溫上看36度。圖／中央氣象署提供
中央氣象署表示，明後2天中部以北需注意午後雷陣雨；未來一周高溫悶熱，尤其周五西半部山區、花東縱谷高溫上看36度。圖／中央氣象署提供

氣象署 高溫

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