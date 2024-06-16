賺外快？捐卵賺「近10萬元營養金」有風險 醫：多囊性卵巢不適合
國內規定精卵捐贈皆無償，但女性完成捐卵最高可得到新台幣9.9萬元「營養金」。醫師提醒，捐卵須承擔打排卵針、接受手術與麻醉風險，若本身是多囊性卵巢，風險更高。
媒體報導，近期有不少地下仲介業者，遊說國內年輕女生前往中國大陸或海外捐卵，可獲得高額「營養金」，成為另類「賺外快」方式。
根據衛生福利部國民健康署資料，國內法規規定，精卵捐贈是以無償方式捐贈，但考量卵子捐贈者須接受藥物及侵入性手術，不孕夫妻得委請人工生殖機構提供營養費或營養品給捐贈人；20歲以上未滿40歲女性，若經健康檢查評估結果適合捐贈，並完成捐卵程序，最高得支予9萬9000元。
國內捐卵還有不少規範，包含不得應要求，使用特定人捐贈的生殖細胞，或將捐贈生殖細胞用於特定的受術夫妻。但醫療機構應提供捐贈人的種族、膚色及血型資料，供受術夫妻參考。
卵子捐贈需求何來，台大婦產部主任楊政憲告訴中央社記者，近年國內尋求人工生殖的女性平均年齡上升，臨床上可看到有些個案年過50仍想求子，但即使用了藥物，也難排出可用的卵子，或有染色體異常、屢次流產等問題，因此需要接受捐贈者幫助。
至於捐卵風險，前台灣婦產科醫學會、前生殖醫學會理事長李茂盛指出，取卵手術過程若麻醉不當，嚴重恐造成腦傷；此外，採卵手術過程，也可能造成內出血，嚴重恐造成休克，若獨自在海外捐卵，遇上這種情況，風險非常高。
李茂盛表示，捐卵過程需要打排卵針，若劑量拿捏不對，恐過度刺激卵巢，造成腹水、胸水等情況，甚至可能影響腎功能。若月經不規則、身材較肥胖，可能本身已經是多囊性卵巢，引發「卵巢過度刺激症候群」的風險，又較常人更高，不建議此類人捐卵。
李茂盛觀察，近年國內捐卵女性有時是因有學費等大筆開銷需求，在朋友推薦下前往或獨自進行，很多時候家人不知道；其實捐卵還是有風險，呼籲務必謹慎評估，不要只看到錢就受迷惑，而且不是捐卵完就沒事，卵巢過度刺激症候群需要觀察約1週，因此術後務必注意自身身體狀況。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言