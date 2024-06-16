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彰化病媒蚊指數6級今年最高 衛生局憂登革熱疫情升溫

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化縣最新的登革熱病媒蚊密度調查出現4級，達紅燈警戒區標準，衛生局呼籲民眾加強易積水容器清消工作。圖／衛生局提供
彰化縣最新的登革熱病媒蚊密度調查出現4級，達紅燈警戒區標準，衛生局呼籲民眾加強易積水容器清消工作。圖／衛生局提供

彰化縣衛生局公布最新的病媒蚊密度調查結果，全縣26鄉鎮調查17個村里，其中溪州鄉榮光村為6級，是今年最高；秀水鄉曾厝村3級也達紅色警戒。衛生局長葉彥伯說，這與最近午後常有陣雨有關，南部已有本土性登革熱群聚，不排除未來2個月會疫情會升溫，民眾要小心提防。

病媒蚊密度「布氏指數」分成9級，3級（含）以上為登革熱紅燈警戒區，須立即發動村里民眾清除孳生源，防止疫情發生。除溪州鄉榮光村6級、秀水鄉曾厝村3級，彰化市福山里及芬園鄉溪頭村為2級；員林鎮三信里、田中鎮西路里、彰化市磚磘里、芳苑鄉王功村、竹塘鄉舊社村為1級。

葉彥伯說，登革熱病媒蚊指數一般都是8月最高，如今才6月，溪州鄉榮光村相對較高；他認為這應是最近常有陣雨，若是像廢輪胎、容器等積水才清除，往往2周後就容易孳生病媒蚊。

葉彥伯提醒，尤其菜園、農場、校園、空地常是病媒蚊孳生的溫床，民眾應加強清除積水、徹底「刷洗」去除斑蚊蟲卵，收拾或倒置勿再積水養蚊，以免造成社區流行。

葉彥伯呼籲民眾如果去東南亞或台灣南部後，出現發燒、四肢痠痛、頭痛、後眼窩痛、肌肉痛、骨骼關節痛等症狀，應落實防蚊措施並盡速就醫，就醫時主動告知醫師近期旅遊史，以利正確診斷及治療。

彰化縣最新的登革熱病媒蚊密度調查出現4級，達紅燈警戒區標準，衛生局呼籲民眾加強易積水容器清消工作。圖／衛生局提供
彰化縣最新的登革熱病媒蚊密度調查出現4級，達紅燈警戒區標準，衛生局呼籲民眾加強易積水容器清消工作。圖／衛生局提供
彰化縣最新的登革熱病媒蚊密度調查出現4級，達紅燈警戒區標準，衛生局呼籲民眾加強易積水容器清消工作。圖／衛生局提供
彰化縣最新的登革熱病媒蚊密度調查出現4級，達紅燈警戒區標準，衛生局呼籲民眾加強易積水容器清消工作。圖／衛生局提供

病媒蚊 葉彥伯 衛生局

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