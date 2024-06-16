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呈現台灣歌仔戲藝術之美 「明華園」劇團赴羅馬尼亞演出獲掌聲

中央社／ 羅馬尼亞雷希察市16日專電

台灣歌仔戲劇團─明華園昨日受邀在羅馬尼亞新浪潮國際戲劇藝術節演出。駐斯洛伐克代表李南陽表示，這次演出標誌台灣與羅馬尼亞在文化藝術合作的新篇章。

台灣戲劇團明華園於15日受邀在羅馬尼亞雷希察市（Reşiţa）的新浪潮國際戲劇藝術節（New Wave International Theatre Festival）演出「鴛鴦槍」（Lovebird Spears）及「護國將軍」（General of theEmpire）二齣劇碼，呈現台灣歌仔戲藝術之美，為當地觀眾帶來傳統戲劇盛宴。

新浪潮國際戲劇藝術節聚集全球藝術家，致力於推動各國文化藝術的交流與融合。明華園戲劇團此次參加羅馬尼亞新浪潮藝術節，在演出中呈現台灣戲曲的精髓，融合現代藝術元素，獲得現場觀眾的掌聲與讚譽。

駐斯洛伐克代表李南陽在開幕式致詞表示，明華園這次表演，是台灣文化在羅馬尼亞的一次精彩亮相，也標誌著台灣與羅馬尼亞在文化藝術領域合作的新篇章。明華園戲劇團將繼續致力於傳承與弘揚台灣戲曲藝術，並透過更多的國際交流，讓世界深入了解台灣的文化瑰寶。

雷希察市市長波帕（Ioan Popa）說，很榮幸邀請到知名的明華園戲劇團，帶來豐富的文化展演。透過藝術聯結台灣與羅馬尼亞的友誼，並加強兩國的文化聯繫，促進相互理解和欣賞。此外，他表示，希望明年前往台灣參加智慧城市展並推動觀光。

明華園 歌仔戲 羅馬尼亞 藝術家 藝術節

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