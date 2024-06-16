首季來台旅客破200萬！日韓港澳翻倍成長 日本人次排名第1

交通部觀光署日前公布今年首季來台旅客人次，共計204萬9917人次，其中日本排名第1，港澳排名第2，韓國則為第3，且旅客人數都較去年翻倍成長。

根據觀光署公布的1到3月來台旅客人次及成長率，共204萬9917萬人次，以日本34萬8913人次最多，其次是港澳32萬988人次，排名第3的則是韓國31萬6958人次。

根據統計，不論是日本、港澳或韓國，今年首季來台人數都較去年同期翻倍以上成長，尤其港澳來台旅遊人數從去年同期約10萬人次增加到超過30萬人次。

東南亞旅遊今年首季來台61.6萬人次，雖然成長幅度比不上日本、港澳及韓國，但來台人數也較去年同期增加，成長30%左右。

歐美旅客方面，包含加拿大、美國、墨西哥、巴西、阿根廷等美洲國家來台旅客人數較去年同期成長62%；比利時、法國、荷蘭、英國等歐洲國家成長54%。

觀光署指出，雖然統計到6月10日，國際來台觀光客是340多萬人次，但下半年才是國際旅客來台旺季。

交通部長李孟諺日前接受媒體訪問時指出，今年來台旅客1000萬人次目標具挑戰，但還是有機會。