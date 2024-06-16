雨彈升級！13縣市豪大雨特報 北市3地區發布淹水警戒

中央氣象署今下午4時25分發布豪大雨特報，台北市發布豪雨特報，基隆北海岸、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、臺南市山區、高雄市山區、屏東縣山區等地區發布大雨特報。

根據氣象署官網顯示，全台各縣市最近1小時最大值雨量，台北市70毫米最多，其次為南投縣43毫米，而新北市28毫米、苗栗縣24.5毫米、基隆市24毫米、台中市22.5毫米。其中台北市信義區、文山區、大安區發布淹水警戒。

氣象署也在臉書粉專「報天氣」指出，目前累積雨量前十名為，78.0 mm 台北市福州山、68.0 mm 台北市挹翠山莊、61.0 mm 台北市仙跡岩、55.5 mm 台北市四獸山、 51.5 mm 台北市埤腹、47.5 mm 台北市國三S016K、45.5 mm 台北市三興國小、43.5 mm 台北市信義、43.5 mm 台北市國三N016K、43.0 mm 台北市文山。

氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日台北市有局部大雨或豪雨，新北、南投地區及西半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。