快訊

亂停車惹禍？桃園轎車停門口遭怪手砸爛 里民通報「竟是這原因」

黃埔建軍百年校慶 柯志恩出席感嘆：盼民進黨吃果子拜樹頭

雨彈升級！13縣市豪大雨特報 北市3地區發布淹水警戒

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本關西6縣市手足口病拉緊報 疾管署：「1類人」赴日小心

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
日本關西地區爆發手足口病疫情，衛福部疾管署發言人曾淑慧今天表示，手足口病屬腸病毒症狀，主要由克沙奇病毒及腸病毒71型引起，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，家長要帶5歲以下嬰幼兒赴日旅遊，須隨時注意嬰幼兒健康狀況。圖／聯合報系資料照片
日本關西地區爆發手足口病疫情，衛福部疾管署發言人曾淑慧今天表示，手足口病屬腸病毒症狀，主要由克沙奇病毒及腸病毒71型引起，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，家長要帶5歲以下嬰幼兒赴日旅遊，須隨時注意嬰幼兒健康狀況。圖／聯合報系資料照片

日本關西地區爆發手足口病疫情，共有6個縣市達到警報等級。衛福部疾管署發言人曾淑慧今天表示，手足口病屬腸病毒症狀，主要由克沙奇病毒及腸病毒71型引起，5歲以下嬰幼兒為重症高危險群，目前國內腸病毒疫情也處於流行期，若家長要帶5歲以下嬰幼兒赴日旅遊，必須隨時注意嬰幼兒健康狀況。

據疾管署監測資料顯示，今年6月2日至8日，腸病毒門急診就診計1萬7967人次，較前一週1萬7128人次，上升4.9%，研判國內疫情傳播風險持續；實驗室監測顯示腸病毒以克沙奇A型為主，另易引起嚴重症狀的腸病毒A71型及D68型為零星檢出且感染個案均為輕症。今年共累計3例腸病毒感染併發重症確定病例，分別是感染克沙奇A2型2例及克沙奇A10型1例，其中2例是未滿1歲幼童，病例數略低於去年同期的5例。

曾淑慧說，腸病毒為透過接觸及飛沫傳播，適合在濕、熱的環境下生存與傳播，隨著氣候逐漸炎熱，暑假期間民眾南來北往，出國旅遊機會多，腸病毒傳播風險提升，請民眾持續加強手部衛生，並注意環境清潔與消毒。此外，家長及教托育人員請多加留意學童及嬰幼兒健康狀況，如有出現重症前兆病徵，請儘速送到大醫院接受治療，降低重症風險。

曾淑慧指出，腸病毒型別多元，除腸病毒A71型外，其他型別尚無疫苗可供預防，民眾應持續採行預防措施，如保持良好的個人衛生習慣、注意環境衛生、避免接觸感染者、有疑似症狀盡速就醫、於流行期避免出入人多擁擠的公共場所等，才能防範社區內不同型別腸病毒感染與侵襲。

曾淑慧再次強調，5歲以下嬰幼兒為腸病毒重症高危險群，且重症病程發展快速，家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，請注意觀察是否出現重症前兆病徵，如發現有嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力或麻痺、肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等腸病毒重症前兆病徵，請盡速送到大醫院接受治療。

日本 疾管署 腸病毒

延伸閱讀

腸病毒71型棘手 國衛院研究發現防重症關鍵

酒精無法完全消滅腸病毒 南投近2周門急診近500人

暑假將至 腸病毒疫情未歇 就醫人數升 比上周增近5％

安特羅腸病毒疫苗搶手

相關新聞

雨彈升級！13縣市豪大雨特報 北市3地區發布淹水警戒

中央氣象署今下午4時25分發布豪大雨特報，台北市發布豪雨特報，基隆北海岸、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、臺...

北市大雷雨！大安、信義時雨量最高 3行政區估達60毫米

氣象署今天下午15點35分，針對台北市發布大雷雨特報，北市府災防辦表示，目前台北市最大時雨量在大安區大安福州山66.5毫...

最醜車站熄燈…中壢臨時站蓋得像倉儲？ 鐵道局這麼說

被評為「最醜車站」的桃園中壢火車站因應鐵路地下化，昨天正式走入歷史，今起由臨時車站接力載客，中壢新站預計2031年亮相。...

日本關西6縣市手足口病拉緊報 疾管署：「1類人」赴日小心

日本關西地區爆發手足口病疫情，共有6個縣市達到警報等級。衛福部疾管署發言人曾淑慧今天表示，手足口病屬腸病毒症狀，主要由克...

北市16點又發豪雨特報！大安累積雨量恐達百毫米 這6區雨勢大

氣象署今天下午15點35分起，針對台北市發布大雷雨特報，下午16點25分，再度對台北市發布豪雨特報。北市災防辦公室表示，...

戒菸5成復抽 朋友請難推辭、心情差壓力大害破功

今年「戒菸就贏」比賽再次吸引多人挑戰。醫師提醒，戒菸者有5成可能因心情差壓力大、朋友請抽菸難推辭等原因復抽，親友可多支持...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。