大雷雨特報！雨彈炸大台北13縣市 山區慎防雷雨勿戲水釣魚
中央氣象署長今下午3時35分針對基隆北海岸、台北市、新北市、桃園市山區、新竹縣山區、苗栗縣山區、台中市山區、南投縣、雲林縣山區、嘉義縣山區、台南市山區、高雄市山區、屏東縣山區，發布大雨特報。
下午3時45分針對基隆市、台北市、新北市發布大雷雨特報；另也針對新北市新店區、新北市平溪區、新北市坪林區、新北市石碇區、新北市雙溪區、新北市烏來區等，發布山區雷雨特報。
氣象署表示，對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，今日大台北、南投地區及西半部山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風，山區慎防坍方及落石。
另針對新北市北勢溪（坪林映像虎寮區）、新北市南勢溪（紅河谷至龜岩寶島區）、新北市基隆河（平溪望古瀑布）、新北市永定溪（石碇蚯蚓坑）、新北市石碇溪（石碇淡蘭吊橋）、新北市虎豹潭、新北市逮魚堀溪發布災防告警，持續時間至17時45分。
氣象署表示，上述區域已有暴雨或有暴雨發生的機率，留意溪水暴漲並儘速遠離。遠離河川區域，勿從事溯溪、釣魚、戲水等活動，以策安全。
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