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戒菸5成復抽 朋友請難推辭、心情差壓力大害破功

中央社／ 台北16日電
2024戒菸就贏比賽16日舉行公開檢測暨頒獎典禮，高雄榮民總醫院戒菸治療管理中心主任薛光傑（左）提醒，戒菸者有5成可能因心情差壓力大、朋友請難推辭等原因復抽，親友可多支持少碎念。中央社
2024戒菸就贏比賽16日舉行公開檢測暨頒獎典禮，高雄榮民總醫院戒菸治療管理中心主任薛光傑（左）提醒，戒菸者有5成可能因心情差壓力大、朋友請難推辭等原因復抽，親友可多支持少碎念。中央社

今年「戒菸就贏」比賽再次吸引多人挑戰。醫師提醒，戒菸者有5成可能因心情差壓力大、朋友請抽菸難推辭等原因復抽，親友可多支持少碎念，並提醒勿轉向電子煙，以免繼續傷身。

董氏基金會「戒菸就贏」活動今年舉辦到第12屆，吸引25萬組人參與，今天舉行公開檢測及頒獎典禮。今年首次增設警務人員特別獎，吸引258組警察人員報名，2組新台幣6萬元獎金，分別由菸齡16年的許智惟，和菸齡20年的胡慶鍠抱回。

胡慶鍠分享，自己因公務出入醫院，經過重症病房時看到病患插管，加上自己又常咳嗽、多痰，因此決定參加戒菸比賽。戒菸第1週雖然常常還是想抽，但藉著多喝水、找事做，轉移注意力，就算同事找他吸菸，也以感冒咳嗽婉拒，終於成功戒菸，抱回大獎。

高雄榮民總醫院戒菸治療管理中心主任薛光傑表示，戒菸者有半數會有「復抽」狀況，其中25到45歲的年輕族群，因身體還很好，沒有危機意識，復抽率高達7成。

復抽最常見原因，薛光傑分析，多是遇到和家人吵架、事業不順等情緒低谷，且其中更有7成是朋友請抽菸，剛好又生活壓力大或推辭不掉，就再次抽菸。

至於如何避免復抽，薛光傑說，從政策面上，建議持續擴大禁菸區，讓吸菸成為1件「麻煩事」，並提高菸價，最好貴到讓吸菸者「買不下去」；戒菸者身邊的人則要注意，避免碎碎念，多多給予支持，以免戒菸者心情差，又再次轉向菸品。

薛光傑提醒，戒菸切勿以電子煙、水菸等產品替代紙菸，否則只會繼續對身體造成傷害；不過，戒菸期間不少人會想吃東西，導致體重上升，提醒戒菸者在戒菸之餘，也要注意體重變化與肥胖問題。

警政署督察室副主任張永呈說，警察工作壓力大、勤務繁重，根據調查統計，警察人員的平均壽命比一般民眾低，為了維護警務人員健康，盼透過這次比賽中的警務人員專屬獎勵，促進建立健康生活環境。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

戒菸 抽菸 警察

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