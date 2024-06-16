大安森林公園之友基金會打造北市首座「生態公廁」！全聯慶祥基金會贊助經費　友善全齡、節能減碳實踐永續理念

大安森林公園是台北的都市之肺，更曾因復育螢火蟲棲地、打造生態池等，躍上國際媒體版面。在公園認養單位大安森林公園之友基金會的積極推動之下，結合產、官、學之力，將園內使用達28年的1號公廁進行重建及周邊景觀改善，成功打造台北市首座「生態公廁」，不僅與園內的環境綠景、多樣性生態永續共融，更納入屋頂光電、省水設備落實節能理念，期盼大安森林公園也能像紐約中央公園一樣，成為先進都市指標。

●兼具生態、香花、氣象資訊的現代化公廁

大安森林公園「生態公廁」歷經一年的改建，去年9月正式完工，今年2月開放民眾試用，在為期3個月的試營運期間，根據民眾使用意見及維護建議等，再進行了多項設備改進與調整。

大安森林公園之友基金會執行長楊平世表示，大安森林公園1號公廁因年久失修，經常積水、動線狹窄且雜草叢生，大安森林之友基金會接手公廁改建任務後，重新修剪樹木，並移除感染褐根病的危險樹木群，歷經移樹和改良土質的浩大工程後，廁所空間與通道變得寬敞明亮。

大安森林公園「生態公廁」建置雨水循環再生系統，存於一旁碎石地下方的水撲滿，回收雨水用於草木澆灌及生態池水源補充，並在水池內營造水生植物，創造豐富生態環境；周邊栽種多種台灣香花植物，淨化公廁空氣，還具有誘蝶和防蚊的功能，上廁所時也能聞到花香、看到蝶舞，同時利用透光的斜屋頂栽種攀緣性的原生種藤花，把傳統的公共廁所塑造成生態意象花園。

「生態公廁」牆面架設電子牆，推廣自然保育及園內相關活動資訊，並採用免治馬桶，是結合生態、美學和氣象資訊的智慧型現代化廁所。

●友善全齡民眾 節約能源實踐永續

負責改建工程的環藝工程顧問有限公司設計總監潘一如，強調格局採半開放式設計，解決採光不足問題，藉由建築本體自然通風與開窗配置，建立流暢的通風路徑，降低公廁異味發生，隨時保持廁間空氣清新。

建築師鄭毅凡指出，施工過程和大安森林公園現有景觀生態共融是一大挑戰，大安森林公園之友基金會對於植栽、蟲蝶、微生物的維護相當重視，空間規畫、用料更力求盡善盡美，「單純的建築會隨時間而老舊，但是融入生態景觀的建築在歲月洗禮下會愈來愈有生機。」

另外，針對男女廁入口方向做出明確交錯區隔，觸控感應式開關門、廁間上方的「使用中」燈號、免治馬桶等，都帶來嶄新的公廁文化；新增獨立式多功能廁間，無障礙設施友善全齡民眾，滿足多元性別族群使用需求。

額外裝設屋頂光電，可提供5～6成供電，搭配省水設備，有效執行節約能源，亦能達成減少碳排放目標，更符合永續原則。

●大安森友10年成果豐碩 全聯守護生態環境不遺餘力

台北市政府秘書處副秘書長張溫德特別感謝全聯慶祥基金會贊助經費，以及大安森林公園之友基金會新建兼具生態永續、使用需求和美觀的優質公廁，並贈予北市府供市民使用，同時呼籲：「愛用與維護是每個人的責任」。