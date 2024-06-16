最醜車站熄燈…中壢臨時站蓋得像倉儲？ 鐵道局這麼說

被評為「最醜車站」的桃園中壢火車站因應鐵路地下化，昨天正式走入歷史，今起由臨時車站接力載客，中壢新站預計2031年亮相。不過，有民眾認為臨時車站根本就像工業區的工廠或物流倉儲外觀，還是一樣醜，鐵道局北部工程分局副分局長嚴家榮說明，臨時站採RC耐用材質及經濟實惠方式施作，預估使用8年左右，相較過往的臨時車站建材已經進步很多。

中壢火車站位於中正路及中和路上，歷史悠久啟用至今130年，每天運量人數占全台車站排名第4，僅次台北、桃園及台中3站。隨著時代變遷，中壢車站站體逐漸老舊，與周邊城市風貌有所落差，被民眾、網友評為「最醜車站」。

曾有外地人到訪發現中壢車站相當老舊，跟朋友口中所認識的有落差，因為中壢車站運量名列前茅，且中壢人都自稱中壢人非桃園人，車站應該會相當氣派，卻髒髒舊舊；但也有網友喊冤，起初應該不醜，是台鐵亂加蓋維護，及周邊市容影響，整體看起來才變醜。

先前臨時車站外觀完工，就有網友認為中壢火車站仍未擺脫「醜車站」的稱號，有通勤族認為臨時站外觀像倉儲或工廠，沒有比較漂亮，也擔心鐵路地下化延後，會不會車站一用又幾十年，不過也有民眾持不同看法，有的臨時站蓋得比一般永久站還好看。

中原大學室內設計學系主任兼設計學院副院長陳歷渝說，一般臨時車站主打快速安全且價格合理的建材興建，且同時在蓋地下化工程，有很多內部開挖的狀況也需考量，功能性會勝過美觀，民眾各有觀點，可能因中壢車站有最醜車站之名，對臨時站會有更高期待。

陳歷渝說，若花大錢蓋精美的臨時站，過幾年又敲掉，相信浪費納稅人的錢也無法接受，安全高效才是重點。他自己有看過中壢新站初步設計圖，其實相當流線型，大眾普遍應該都能接受，民眾可以有所期待。

鐵道局北部工程分局副分局長嚴家榮表示，臨時站受限於地形條件分2棟興建，站體過去也經過多次討論，最終決議採RC耐用材質及經濟實惠方式施作，畢竟也是需要用8年左右，不過相較過往的臨時車站建材已經進步很多。