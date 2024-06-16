「最醜車站」中壢臨時前站啟用 2031年麻雀變鳳凰

有「最醜車站」之稱的桃園市中壢火車站，啟用133年後熄燈告別後，中壢臨時前站今天首班車6時22分進站啟用，交通部鐵道局今天上午舉行中壢車站動土祈福典禮暨中壢臨時前站啟用，交通部長李孟諺、桃園副市長蘇俊賓和海基會董事長、桃園前市長鄭文燦與藍綠民代共同見證、迎接期待未來新中壢車站時代。

中壢火車站自1891年台北到新竹間的「中壢火車碼頭」啟用，歷經光復後修建迄今，昨晚末班車10點34分進站熄燈，月台滿滿送別旅客及鐵道迷到場見證，網友紛紛在網站留言，有人說「車站即使醜、髒、亂，還是有割捨不掉的情感，不是外觀美醜，而是那些年的寶貴回憶」「月台目睹了多少悲歡離合」。

今天臨時前站啟用，首班南下電聯車自6時22分進站後發車，完成送走中壢舊站、開啟臨時前站旅客，臨時新站空間比舊站小，走進大廳冷氣空調強，之前漏水等問題改善，設備齊全，鐵道局和台鐵利用深夜凌晨8小時動員300人次完成軌道切換及一次搬遷作業，自動售票機也是自舊站拆搬安裝完成，新站吸引許多民眾、鐵道迷拍照打卡，見證臨時車站估計至少使用7年，中壢新站預計2031年完工。

蘇俊賓對中壢車站被評「最醜車站」鳴不平，他為當年鐵道局設計者平反、表示，當年是為中壢14萬人服務，年設計圖很美，車站以有限量體、少少資源，承載完成台鐵重要的任務，小小的車站創造全台第3大人流量，未來鐵路地下化需要中央與地方跨領域合作。

李孟諺表示，中壢車站段地下化工程動工，為桃園鐵路地下化重要里程碑，中壢臨時站啟用代表中壢站進入新的工作階段，拆除舊站，未來新站包括機場捷運及捷運綠線站體開挖，備受期待，昨天只有8小時動員近800人，相關設施一夜之間遷移安裝完成，才能讓早上第1班車順利通行，鐵路地下化工程未來會消除20個平交道、8座高架橋、8座車行地下道，改善上下班尖峰交通和桃園市容，鐵路地下化完成，對桃園將有脫胎換骨效益。