立院黨團周三協商健保點值 醫界：支持修法但靜觀其變

台灣步入高齡社會，新藥、新醫療科技又快速發展，在健保總額有限下，健保點值下滑，醫師普遍感覺，對醫療的付出無法獲得等值的回饋。立委王育敏、國民黨團提「全民健康保險法」第62條條文修正草案，醫療服務每點平均點值不得低於0.95元，立委蘇清泉則提案不得低於1元，但修法討論未獲共識，而進行黨團協商。

立法院社會服務及衛生環境委員會已於上月15日，進行第一次協商，但仍無具體結論，當時召委王育敏要求，衛福部應提出對案一併討論，並指出如果沒有對案，將直接送交表決。據了解，本周三進行第二次黨團協商。

健保署署長石崇良上周五出席「捐血運動50週年感恩茶會」活動表示，醫護付出努力應得到適當的回饋，但以保障點值入法作法，將與健保總額產生矛盾，也與財政紀律法衝突，認為比較有爭議，健保署將會採取相關配套，朝向維持健保點值至少0.9元的目標。

社區醫院協會理事長朱益宏表示，醫界對立院健保點值的討論，目前是「靜觀其變」，雖然署長石崇良提出「多元微調」配套策略，將不該由健保支出的項目拿掉，但在民國90幾年時政府也曾用過，但過了幾年後，把原先取消的項目又再納入。

朱益宏說，目前沒有將保障健保點值入法，點值就會一直浮動，先不論每點點值要保障多少，但點值入法可以讓政府在尋找財源、擬定給付範圍時，更加積極作為，而不是讓外界感受，健保署對醫界聲音、健保點值高低毫不在意，消極應對，一旦未來由其他當部長、署長，在欠缺法律規定下，恐會回歸原樣，他仍支持以修法方式保障點值，如此一來，政府才有壓力進行管控。

石崇良日前指出，在「健保法」制定總額預算制度下，若修法保障點值，將形同沒有總額制度，這是有衝突的。另依「財政紀律法」規定，要增加預算須註明財源，如此勢必面臨費率調漲，在沒有新增財源之下，恐難以為繼。

石崇良指出，讓醫界付出得到適當回饋，從實務面上應朝向點值提升、每點至少0.9以上是努力的方向。因此，健保署會有各種配套，包括總額適度擴大、公衛性質項目支出納入公務預算支應、成立癌藥基金等，都有助於未來點值提升。