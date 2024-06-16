酒駕新法上路2年 台中酒駕取締年逾8000件、酒駕死傷上千人

2022年酒駕新法上路，台中市警局交通大隊統計，2022年取締酒駕違規件數為8150件、2023年為8138件，統計酒駕年齡以41歲至50歲為最多，有4994件，第二名是31歲至40歲，有3091件，18歲至30歲有2357件。台中市因酒駕傷亡人數，2022年死傷1048人，2023年死傷人數1457人。

台中市交通事件裁決處「酒駕及拒測累犯公布專區」統計，從2022年5月12日第一次公布，到最新一波今年5月2日，近兩年酒駕累犯行為，2022年公布241人，2023年805人，增加564人；113年截至5月初，已公布342人。

警察局長李文章說，易發生酒駕路段多點全面攔檢違規車輛，去年全國各縣市執法成效統計資料顯示，台中取締強度是6都第一。今年更祭出「酒駕大執法專案」，加強轄內易酒後駕車路段取締，今年1月3周專案取締364件，移送210人，除固定取締，未來仍會加強不定期專案取締。

交通局長葉昭甫局長說，酒駕部分，市府與經發局拜託餐廳、飲酒業者合作，從根源著手，讓業者從源頭協助宣導，喝酒後能夠不開車。另推廣代駕服務，目前台中已有10家代駕業者，取得推薦標章資格的駕駛人計有61位，持續增加中。市府也針對酒駕累犯舉辦生命禮儀課程講習，將上課教室布置成告別式會場，讓累犯體會震撼教育。

台中市警局表示，針對酒駕策進作為，採取「執法、宣導」雙面向，為防制交通事故，法律無假期、執法無地域差別，持續滾動式檢討勤務作為，將取締酒後駕車列為常態性重點工作，並將持續分析易酒駕肇事與違規之時段、路段，提供各單位規劃勤務參考，以利「精準執法」。宣導面向將持續透過社群軟體、臉書及利用社區治安座談會等多元宣導方式，貫徹「交通宣導與執法並重」作為。