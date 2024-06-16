長照不罩？ 漠視移工保障 衛福部：審慎推動長照政策

家務移工為台灣社會承擔起家庭照護工作，但卻沒有獲得應有的權益保障，長期陷在奴工制度。民間移工團體今天至衛福部陳情，訴求家務移工應有勞動法令保障，以及家務移工人力納入長照體系人力規畫。

6月16日是「國際家務工日」，但台灣的家務移工卻沒有受到勞動法令保障，民間移工團體要求衛福部正視這個問題。衛福部長照司表示，為確保外籍家庭看護工7休1的休假權益，衛福部及勞動部分別推動「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務計畫」，聘有外看家庭每年補助約38天或31天，同時其家庭照顧者也能使用每年14天或21天喘息服務。

勞動部已就國際勞工組織第189號「家事勞動公約」進行法規檢視作業，保障外看勞動權益。同時，衛福部部已制定長期照顧政策與計畫，積極布建各類長期照顧服務資源，去年底，長期照顧服務涵蓋率已達80.19%，使用長期照顧給支付人數已達50萬5020人，聘僱外看者為8萬8592人，相較107年成長3.2倍。

就業服務法立法宗旨宣示為促進國民就業，國人較無意願投入的工作才開放引進移工。長照司副司長吳希文說，在長照服務體系屬須輪班性質的住宿機構照顧服務員，長期以來本國照服員招募較為困難，在不影響國人就業下，早已於就業服務法開放機構申請外籍機構看護工，且納為長照人員管理。

吳希文表示，該人員須依「長期照顧服務人員訓練認證繼續教育及登錄辦法」辦理認證、登錄，以及每年應接受繼續教育20點，始能持續從事機構看護工作，其勞動條件依法應符合勞動基準法有關薪資、加班費、勞健保及工作時間等勞動規定。而外看屬家庭雇主依法申請到宅工作，且雙方議定居住案家提供陪伴照顧，與長照人員屬性不同。

為提升外看服務品質，聘僱外看的家庭可以使用長照給支付專業服務，由專業人員到家指導外看照顧技巧，去年使用專業服務人數為2萬5424人。勞動部亦有辦理外看補充訓練數位學習課程，截至去年已完成34萬9278人次。

吳希文表示，長照2.0計畫自107年推動給支付制度，促使居家及社區的照顧服務員薪資報酬及工作福利提升，國人投入人數增加，去年底已6萬2594人，較105年長照1.0時期成長6.1倍。考量未來國內勞動人力下降趨勢，衛福部規畫符合一定語言能力檢定、照顧技術成熟之外籍看護中階技術人力，未來可適度逐步開放該等人員可受聘為社區或居家式服務機構的照顧服務員。

吳希文說，樂見社會各界表達多元意見，長照政策訂定必採穩健務實態度，以維護照顧服務品質為核心價值，審慎規畫並積極推動辦理。