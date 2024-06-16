酒駕新法上路2年不減反增！北市酒駕年增上千件 18至30歲違規最大宗

2022年酒駕新法上路，不僅會公告姓名、長相與違規路段及樣態，搭乘或提供酒駕者車輛也將連帶受罰。但台北市酒駕數量逐年上升，2022年4484件、2023年5896件，且違規年齡以18至30歲為大宗，有年輕化趨勢。

北市交通大隊統計，從2021年至2024年3月酒駕件數，依序為3422件、4484件、5896件、1134件。酒測值每公升達0.25毫克的移送法辦件數為1974件、2544件、3403件、587件。累犯人數為74人、96人、152人、1人。拒絕酒測者為292人、407人、499人、118人。

議員陳怡君發現，從台北市酒／毒駕及拒測累犯公布名單，除酒駕違規者愈來愈多，亦有年輕化趨勢，無論是酒後駕車、移送法辦、扣車、累犯人數、拒絕酒測等，人數不減反增。以年齡統計觀察，2021年41至50歲有869人、18至30歲807人。2022年18至30歲人數始占大宗，取締人數1041人；2023年18至30歲取締人數1415人，酒駕年齡下降。

新北市部分，酒駕件數2022年至2024年5月，依據為5063件、5356件、1714件。違規年齡層以40至50歲為多，占45%。新北交大分析，今年統計至5月中，較去年同期減少474件、約23.8%，應為總統選舉、春節連假期間，警力調度及修法罰責加重後違規情形減少所致。

北市交大說，目前仍以多元管道宣導防制酒駕觀念，並納入公共衛生領域三級預防觀念（初級宣導、次級執法及三級預防再犯），公布酒駕累犯姓名、照片，配合北市府社會安全網機制。除持續加強取締，結合跨局處力量共同防制酒後駕車，亦要求各分局定期分析酒駕熱時、熱點，規劃勤務精準執法，滾動式檢討調整酒測地點，避免民眾規避酒測攔檢。

新北市交通局說，今年5月共實施7次擴大取締酒後駕車專案勤務，每周末結合防制危險駕車勤務，並針對易飲酒場所，如餐廳、夜店、KTV附近及易肇事路／時段加強取締酒後駕車，上午6時至12時宿醉駕駛計取締315件，占全體件數20.7%，持續要求加強取締日間酒後駕車。