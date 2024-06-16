家務移工盼納長照 衛福部擬讓中階人力轉照服

台灣移工聯盟今天到衛福部外抗議，要求政府將外籍家庭看護工納入長照體系與勞動法令，並逐步廢除1對1家庭聘僱制。衛福部指出，已規劃開放讓中階技術人力轉社區或居家式服務機構的照服員。

衛生福利部長期照顧司副司長吳希文接受媒體聯訪表示，衛福部已著手規劃，符合一定語言能力檢定、照顧技術成熟的外籍看護中階技術人力，未來可適度逐步開放其受聘為社區或居家式服務機構的照顧服務員。

至於外籍家庭看護工納入長照體系，吳希文表示，就業服務法已開放機構申請外籍看護工；但家庭看護工由於屬於家庭雇主，工作性質是居住在案家，提供陪伴照顧，和長照人員屬性、定位不同，衛福部仍會持續搜集意見，審慎評估。勞動條件部分，勞動部已就國際勞工組織第189號「家事勞動公約」進行法規檢視作業。

每年6月16日為「國際家務工日」。台灣移工聯盟今天與多名看護移工到衛福部外抗議，專員王俐婷表示，監察院報告指出，國內長照居家服務人力難以因應整體長照需求，真正照顧主力是21萬名家庭看護移工，然而這21萬人卻長期被排除在政府的公共化長照政策之外。

王俐婷指出，開始引進移工時，台灣還沒有公共化長照政策，政府以政策刻意壓低移工薪資水準，且讓移工處於24小時待命狀態，沒有足夠休息，「這樣的個別家庭聘僱制度，實質上就是一個奴工制度、是血汗長照」；即使有了長照10年計畫、長照2.0等政策，家庭看護工的處境仍然沒有好轉，與長照彷彿兩個平行世界。

王俐婷認為，是因政府長照量能不足，且行政程序繁瑣冗長，相較之下外籍家庭看護工好用又便宜，所有事情都經由仲介代辦，才更吸引民眾；而近期放寬聘用家庭看護工資格的討論，更為政府長照做不好解套，卻只是把照顧丟回家庭領域中。

台灣將邁入超高齡社會，王俐婷呼籲，不應有人在照顧過程中受到傷害或剝削，政府應落實國際勞工組織在2011年就通過的第189號「家事勞動公約」；同時呼籲衛福部，讓家務移工受勞動法令保障，將家務移工人力納入長照體系，並逐步廢除1對1、24小時在宅的家庭聘僱制度，轉為由機構聘僱、多對多式照顧。