影／家務移工要求勞動法令保障 呼籲納入衛福部長照政策

今天是「國際家務工日」，台灣移工聯盟與一群移工上午前往衛福部門口抗議，要求衛福部正視約21萬的家務移工沒有勞動法令保障的問題，台灣移工聯盟專員王俐婷表示，台灣移工聯盟從2004年就要求要立法保障家務移工，並訂定家事服務法，但時至今日，在台灣有77萬名移工，其中有21萬家務移工，沒有任何勞動法令保障。

王俐婷指出，目前長照需求人數總共有83萬人，而長照照服員9萬人，其中能提供居家服務不到5萬人 ，其中主要的照顧人力是這21萬名家務移工，但卻被排除在公共長照政策之外，除了要求家務移工要有勞動法令保障外，也高呼「泰源部長看長遠，不然長照走不遠！」口號，呼籲新任衛福部長邱泰源應將家務移工納入長照整體規畫。 台灣移工聯盟與一群移工上午前往衛福部前抗議，要求衛福部正視家務移工沒有勞動法令保障的問題，並將家務移工納入長照整體規畫。記者胡經周／攝影 台灣移工聯盟與一群移工上午前往衛福部前抗議，要求衛福部正視家務移工沒有勞動法令保障的問題，並將家務移工納入長照整體規畫，移工也拿出「尖叫雞」道具壯大聲勢。記者胡經周／攝影 台灣移工聯盟與一群移工上午前往衛福部前抗議，要求衛福部正視家務移工沒有勞動法令保障的問題，並將家務移工納入長照整體規畫，移工也演出行動劇表達訴求。記者胡經周／攝影