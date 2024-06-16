21萬血汗家務移工沒保障 盼納入長照體系

台灣社會對高齡照護需求日益提升，但是勞動人口不足，開放移工市場是補足人力缺口的方法之一。不過，承擔起國內長照大宗需求的家務移工，長期處於工時過長、缺乏休息，要求最基本的勞動保障。台灣移工聯盟呼籲，家務移工要法令保障，希望納入政府長照制度，免受剝削。

6月16日是「國際家務工日」，台灣移工聯盟號召多名移工，來到衛福部前抗議，家事移工已成另類血汗長照，必須24小時待命、扛起老年失能的照顧需求。台灣國際勞工協會專員王俐婷說，台灣自1992年起引進家務移工，至今人數已逾21萬人，但是勞動部沒有面對勞動法令問題，衛福部也拒絕將其納入長照體系的整體規畫。

家務移工承受高照顧負荷，卻無勞權保障，目前以一家一聘僱方式，住在個別家庭裡，幾乎是24小時待命。台灣移工聯盟偕同一群移工與多個聲援團體，呼籲新任衛福部長邱泰源應將家務移工納入長照體系中，正面處理移工的勞動品質與僱用安定。

台灣移工聯盟提出口號：「泰源部長看長遠，不然長照走不遠。立法保障家務移工，納入長照人力。」

王俐婷表示，現行的居家照顧狀況，只能二選一，如果民眾聘僱移工就不能使用政府的長照2.0照顧服務，以及專業服務僅補助給付額度30%等問題。家庭照顧人力嚴重流失，長照布建速度趕不上人口老化，把21萬的家務移工納入政府的長照，能補上不足的照顧人力。

家務移工一直在為台灣家庭提供長期照顧，王俐婷強調，衛福部過去曾說：家務移工是長照制度推行之前就已經存在，與長照政策完全沒有任何關係，根本推託「幹話」。現行規定完全歧視家務移工，也不符合新政府所說的「改善移工在台灣的工作處境」，簡直選前承諾，選後忘記。

對於移工的訴求，衛福部長照司副司長吳希文表示，目前已經在研擬規畫中，適度開放讓符合檢定照護能力的外籍看護，成為居家或社區照顧服務員，但還需要整體的配套措施。重點是一定要有能力檢定的照護技術，保障彼此權益。

吳希文說，衛福部以及勞動部已推動「聘僱外籍看護工家庭短期替代照顧服務計畫」，聘有外看家庭每年補助約38或31天，同時其家庭照顧者亦能使用每年14或21天喘息服務，希望能兼顧被照顧者家庭與家庭看護移工權益的人力運用方式。