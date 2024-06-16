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婦人漏尿困擾35年 尿道填充注射術無痛恢復快

中央社／ 花蓮縣16日電

48歲徐婦13歲時曾經歷車禍，之後出現漏尿，在大笑、打噴嚏等情形就會滲尿，被診斷「應力性尿失禁」。經醫師以尿道填充注射手術成功改善，無痛、無傷口讓她很快就重返職場。

「漏尿問題困擾我35年，終於徹底擺脫了」。徐婦感謝花蓮慈濟醫院婦產部的協助，也很慶幸自己一直在關注最新治療資訊並勇於嘗試，讓她在人生近半百時能夠「重獲新生」。

徐婦因在國中時期經歷一場車禍後，開出現漏尿的情形，尤其是在大笑、打噴嚏、咳嗽或劇烈運動的時候，會無法控制地滲尿。今年4月，經由朋友介紹至花蓮慈濟醫院婦科微創手術中心主任暨婦科主任李佩蓁醫師的門診諮詢，並在醫師的建議下接受最新的「尿道填充注射手術」，利用膀胱鏡在膀胱和尿道接口注射水凝膠，成功改善漏尿和滲尿問題。

徐婦說，她13歲以前非常喜歡跳繩，在車禍後發現只要身體跳躍，就會無法控制地滲出尿液，但當時正值青春期不好意思告訴家長，只默默地避免激烈運動。從學生時代到大學畢業後步入社會，她查閱過許多相關資料，也曾至醫院求診，卻都無法改善問題，儘管日常生活中已摸索出「安全」的訣竅，盡量避免造成腹部和膀胱壓力增加的姿勢和行為，但感冒時無法忍耐的咳嗽和打噴嚏，仍令她感到相當不便，因此，只要一聽說有新的治療方式，她總會積極嘗試。

花蓮慈濟醫院表示，「尿道填充注射手術」在歐美國家已實行多年，此技術相當成熟，可在全身或局部麻醉下，利用內視鏡膀在尿道注射填充物，此長效型的合成水凝膠，含水量97.5%，相當穩定且不易被人體吸收，可緩解7成以上漏尿症狀。

徐婦到醫院門診諮詢，原本希望和介紹的朋友一樣做陰道雷射手術，但經過醫師檢查和評估，發現她在10年前已做過尿道中段懸吊手術，可效果不佳，屬於較嚴重的應力性尿失禁，且內診發現有陰道網膜暴露的情況，因此判定陰道雷射手術應無法有效改善她的症狀，轉而建議做尿道填充注射手術。

李佩蓁指出，「尿道中段懸吊手術」是將網膜置於尿道中段，可有效改善尿失禁，但人工網膜一旦植入後大多無法再取出，此外，網膜可能有脫出、暴露的風險，需定期回診確保植入的懸吊帶位置正常；若漏尿症狀復發，可能要考慮其他替代治療。

而新型的「尿道填充注射手術」幾乎無傷口，僅在尿道有微小的針孔，手術當天或隔天即可出院，併發症極低，治療效果可持續7年，後如有復發情形也可重複注射，是長效又安全的選擇之一。

李佩蓁表示，約有30%至40%的女性有尿失禁困擾，而停經後婦女更高達50%有生殖泌尿道症狀，但礙於隱私問題，願意就醫的患者不多；近年婦科領域各項技術皆快速進步，有相關症狀的民眾可至醫院檢查，經醫師專業評估，提供最合適的治療方案，幫助婦女提升生活品質、找回自信。

尿失禁 微創手術 醫師

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