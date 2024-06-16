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未來1周飆高溫、午後雷陣雨 周三起因它逼近全台更酷熱

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
未來1周天氣高溫炎熱。今明兩天東南部可能會有焚風發生機率，不排除36度以上高溫發生機會。本報資料照片
未來1周天氣高溫炎熱。今明兩天東南部可能會有焚風發生機率，不排除36度以上高溫發生機會。本報資料照片

西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生的機率，中央氣象署發布高溫資訊，今天中午前後台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率，花蓮縣為黃色燈號。

中央氣象署預報員葉致均表示，未來1周天氣以高溫炎熱的天氣型態為主，午後局部短暫雷陣雨。今明兩天東南部可能會有焚風發生機率，不排除36度以上高溫發生機會。周四前馬祖、金門留意低雲或霧影響航班。

葉致均表示，目前主要的鋒面系統從日本往西南延伸，經過東海、浙江一帶，往浙江方向移動，鋒面的對流雲系發展得相當厚實。今天以西南風環境為主，太平洋高壓在偏向菲律賓東方海面一帶的範圍。

台灣附近以中高層雲系為主，不過，葉致均表示，如果透光的時候，有些偏悶熱的情形。因為鋒面位於比較北方海面的位置，有些鋒面前緣的雲系影響到金門、馬祖地區，可能有短暫降雨、甚至有時比較偏大的情況出現。南部外海有些零星的回波，偏南風到西南風的風向，往南部移動，南部地區今天慎防海外對流雲系移入造成的強降雨。

今天各地降雨以午後雷陣雨為主，葉致均表示，特別提醒在北台灣的山區、大台北南側、各地山區，午後雷陣雨可能比較明顯，不排除有局部較大雨勢出現。入夜之後整體降雨趨緩，不過，明天清晨到上午西半部沿海可能有零星降雨機會。

未來1周天氣變化，葉致均表示，周二以前鋒面比較接近的關係，金門、馬祖不定時局部短暫陣雨。這兩天鋒面比較接近台灣，西半部清晨零星降雨，午後中部以北、宜蘭、花蓮、各地山區會有局部短暫雨出現。周三之後鋒面系統逐漸遠離，受到太平洋高壓西伸影響，風場轉為吹南風的環境，各地天氣以午後雷陣雨為主，到下個周末都是比較類似的情形。

未來1周溫度趨勢，葉致均表示，各地高溫32至34度左右，特別是後期太平洋高壓勢力增強，可能會有更高溫的機率出現，戶外活動多補充水分、慎防熱傷害。

未來降雨及溫度趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨及溫度趨勢。圖／中央氣象署提供

鋒面 馬祖 高溫

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