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宮廟這收費超過健保給付 醫看價目表直呼「哇哇」兩字

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宮廟這收費超過健保給付 醫看價目表直呼「哇哇」兩字

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
急診示意圖。本報資料照片
急診示意圖。本報資料照片

台灣健保制度造福國人，但健保給付偏低常讓醫界感受到是「做心酸的」。台北秀傳醫院院長鄭丞傑於臉書特別秀出一張宮廟的價目表，直指，全民健保的醫療收費是連宮廟都比不上了，網友紛紛表示，「實際又貼切」、「真的是太諷刺了」。

鄭丞傑說，「現在不只是插管比通水管便宜、心臟按摩（CPR）比腳底按摩便宜」，看看宮廟的價目表，改運3000元、卡到陰2000元，但醫院夜間急診健保給付才加600多點，而斬小人3200元、寵物溝通1000 元（15 分鐘）、與往生者溝通20000元，「哇哇！全部都是沒有健保給付的喔」。

亞東醫院急診醫學部主治醫師朱聖恩也於昨天凌晨1點分享，一個晚上內在重症急診在3名護理師與一名實習師基礎人力狀況下，一起搶救2名40多歲OHCA患者，用掉全院最後2台葉克膜、拿了最後2張加護病房病床，同時間還得處理心肌梗塞、意識不清的大中風患者等等狀況急迫的病人，他不禁感嘆被燃燒殆盡，必須發洩一下，並說出醫院大量護理師離職的現實。

朱聖恩說，這一晚創下急診零死亡的紀錄，心裡很為團隊感到自豪，大家一起完美達成急診人的使命，也很感謝院內其他團隊幫忙，不過，他寫出這些資訊，不是炫耀，而是想突顯醫護制度多麼可笑，「因為大量護理離職的關係，其實今天小夜排不出護理人力。所以這樣的重症急救區原先只能排出兩個護理師。很感謝leader多增派一個支援，和一個實習生。以及後續從其他區來支援的夥伴。但這到底怎麼發生的？」

朱聖恩表示，我們的醫護受過良好訓練，可以同時處理多名急重症的專業人士，但在現行制度下只領到每個月4到5萬的薪水，要輪夜班，常常需要同時顧3到4個重症病患，且受到通膨和升息，根本無法在台北養活一個家，「為何醫美給得起更好，但我們這些真的在救人的，卻只能領那樣？」

朱聖恩說，他仍相信大破才能大立，如果健保、資方及護理界依舊無法自我檢討，他很樂見一切走向崩壞。但在改善之前，5年後還會留在這的，應該不會超過3分之1，「可能連我都會跑去醫美，所以也以此篇文章，提早紀念我們曾經打過如此瘋狂的一仗！」

健保 寵物溝通 護理師

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