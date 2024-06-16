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43歲大叔男友太持久！激戰最少1小時26歲女崩潰 網友點出2大關鍵

香港01／ 撰文：田中貴
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage
圖為示意圖，非文中當事人。圖／Ingimage

男士最怕被指「快槍手」，但太持久又會衍生其他問題。台灣1名26歲女生在網上發文喊慘，表示與43歲大叔交往，唯幾乎每次發生關係時，男方都可以堅持1小時起跳，自己高潮數次，但他都不一定會射精。網友紛紛留言指「他有吃藥啦」等，亦有自稱婦產科醫生的網友留言，指遲射都有問題，擔心女生子宮頸會破裂。

26歲原PO在「Dcard討論區」發文表示，自己曾和其他人交往，綜合過往的性經驗，交歡時間通常30分鐘至1小時內就會結束。唯原PO最近與43歲大叔交往，最初擔心對方不太持久或是太軟，豈料男友表現「驚人」，每次「激戰」都超過1小時，原PO「都高潮好幾次了，但他（男友）可能到最後也不一定會射」。

由於情況持續，反而令到原PO擔心男友太持久，猜測對方是否有遲射精的問題，加上不知道是不是自己沒魅力，令他不能射出來。原PO稱不敢直接開口問男友，於是只好旁敲側擊，但男方聲稱「好像原本就比較久」，根本沒有意識到遲射精的問題。

貼文引來多名網友討論，紛紛留言指「一定是怕過程中軟掉或硬度不足丟臉…就是吃藥了」、「太久也在那邊嫌」。有自稱婦產科醫生的網友指出，「做那麼久（20至30分鐘最佳）很快就會到來你的（卵巢）黃體素破裂，子宮頸破裂，要去急診緊急外科手術！傻傻的還以為自己撈到寶」。

貼文由於被指「文字、圖片或影片，因色情露點、性行為或血腥恐怖等讓人不舒服之內容，目前已進行移除處理」，雖然無法觀看原因，但內容已被當地媒體轉載。

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文章授權轉載自《香港01》

Dcard 性行為

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