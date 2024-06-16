「最醜車站」走入歷史！台鐵逾300人徹夜趕工 中壢臨時前站今啟用

配合鐵路地下化工程，有「最醜車站」之稱的中壢火車站昨晚10時34分末班車駛離後，關站熄燈並拆除走入歷史，今起由新建「中壢臨時前站」接力疏運，台鐵公司昨夜間也出動逾300人進行切換工程，讓臨時前站能順利啟用營運。

台鐵指出，中壢臨時前站今啟用，為讓臨時站能順利營運，與鐵道局合作，昨晚間跨次日進行路線切換及站務設備遷移，包含中壢站南、北兩端東、西正線、撥道、道岔、電力、號誌（含聯鎖條件、平交道作動）、行車控制等系統全更新，另新站站房、售票、自動閘門、旅客諮詢系統也同步啟用。

為此，台鐵本部成立「一級應變小組」，現場成立「北區應變分組」，由北區營運處長王兆賢率運安處、台北工務段、台北機務段、台北電務段、台北電力段、台北運務段、中壢站等單位，執行切換及搬遷工程，總計動員逾300人。

各類大型機械，包含大型及中型砸道車、電力及工務維修車、怪手、電力機車等達25輛，發揮北區營運處協調統合的效能；所有工程於今天上午6時15分完成，上午6時24分首班車1107次準點到開，中壢臨時前站正式啟用營運。

台鐵表示，臨時前站雖是因應鐵道局「桃地計畫」所興建的臨時性車站，但仍以鋼構材為基材，具永續利用的效益，且前站採進、出站分流理念，減少人流交織；站內也引進商業空間，活絡旅運需求，同時建構無障礙環境，滿足通用行旅特性。