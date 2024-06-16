體感溫度41度！午後雷陣雨有較大雨勢 周三起全台更熱

今天仍受西南風影響，中央氣象署表示，但強度比昨天稍減弱，清晨至上午西半部地區及澎湖有局部短暫陣雨，預估中南部降雨會逐漸減少。

由於金、馬地區因較靠近梅雨鋒面，易有短暫陣雨或雷雨，並可能出現局部較大雨勢。其他地區則為多雲到晴，午後熱力作用，北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部及東北部山區並有局部較大雨勢的可能。

氣溫方面，氣象署預測今天各地高溫約32至34度，其中花、東有局部36度以上高溫出現的可能，東南部地區要留意西南風沉降造成焚風發生的機率，各地天氣悶熱。台北市體感溫度可達41度，各地體感溫度也有31至40度。

氣象署持續發布高溫資訊，西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台東縣有焚風發生的機率，中午前後台東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。花蓮縣為黃色燈號。

明天、周二環境風場為西南逐漸轉偏南風，各地大多為多雲到晴，清晨至上午因海陸風輻合作用，中南部地區仍有零星短暫陣雨，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨；周二清晨之前馬祖、金門易有低雲或局部霧影響能見度，交通往返留意航班資訊。

周三至周六太平洋高壓有西伸增強的趨勢，天氣較為穩定，各地大多為多雲到晴，整體氣溫也會上升，午後中部以北、東北部、東部地區及其他山區則有零星短暫雷陣雨。

23日至25日太平洋高壓增強，水氣逐漸減少，各地天氣以晴朗穩定為主，氣溫偏高，多注意防曬及補充水分、避免中暑，午後受到熱力作用影響，容易有局部短暫雷陣雨發生的機率，山區應留意會有較為明顯的雨勢，溪水會有高漲的趨勢，須慎防山區暴雨，前往河谷活動或遊憩亦應注意安全。