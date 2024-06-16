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民代：提升準公托品質 桃園：加強不定期訪視

聯合報／ 記者陳俊智余采瀅／連線報導

準公托及保母收費醞釀漲價，台南、桃園市陸續調高收費上限，引發關切。地方民代呼籲，市府應做好配套，「不能只有錢進業者口袋」，照顧品質也要提升。桃園市婦幼局表示，已加強不定期訪視頻率，鼓勵準公托業者為托育人員加薪。

台中市社會局表示，每年針對各托嬰中心實施四次無預警稽查，其中一次會與衛生局、都發局和消防局合作，跨局處聯合稽查，除檢查環境是否合乎規定，也會抽查監視器畫面，了解實際照顧狀況；社會局另安排輔導團，提供教育訓練，幫助托育人員進修專業知識。

桃園市議員黃瓊慧表示，市府調高準公托收費天花板，會帶動托育費調漲，影響收入較低的家庭，市府要做好配套，更要兼顧托育人員待遇，不能讓錢只進業者的口袋；虐嬰案頻傳，應設法遏止兒虐、不當管教一再發生。

桃園市議員凌濤認為，收費調高，照顧品質也要提升，目前仍無法要求私托將監視器畫面上傳雲端，保母也因涉及隱私，無法強制裝監視器，市府應增加訪視頻率防範。

桃園市婦幼局表示，已優先針對一一○名全日托保母，提高不定期、不預告訪視頻率，從每年四次調到六次，中央規定準公托托育人員起薪三萬元，任滿三年調薪，鼓勵業者提高待遇，留住托育人才。婦幼局呼籲，公部門為托育品質把關，孩子最需要的照顧者是家長，盼家長忙於工作之餘，應多關心孩子情況。

托育 桃園 監視器

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