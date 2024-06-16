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準公托、保母托育 地方醞釀漲價

聯合報／ 本報記者／連線報導
中央今年調高托育補助，各地準公托和保母也醞釀漲價，並盼縣市政府調高收費上限。圖為示意圖。記者陳俊智／攝影
中央今年調高托育補助，各地準公托和保母也醞釀漲價，並盼縣市政府調高收費上限。圖為示意圖。記者陳俊智／攝影

中央調整準公托及保母托育補助，每月從八千五百元提高到一萬三千元，各地醞釀漲價。桃園市近日拍板收費天花板調高一千至二千元，八月一日上路，台南市今年元月已調高準公托收費上限五百元，保母收費維持不變，雙北研議是否調整。台中與高雄市今年則不調整收費上限。

桃園市婦幼局近日拍板，準公托及保母收費天花板至少調高一千元，八月上路。對於漲幅，家長普遍認為合理，托育人員也開心稱「不無小補」。

桃園市婦幼局表示，收費調整幅度經家長、保母、托嬰中心業者代表，加上學者開會討論，依消費指數及中央規定研擬，全市準公托收費「天花板」每月二萬一千元，準公共化保母上限為每月一萬七千元，各區漲幅約一千元，大園、觀音和新屋區調漲二千元，復興區首次納入規範。

桃園市府表示，每兩年檢討收費標準，上次檢討為前年初，當時中央托育補助從七千元調高到八千五百元，收費天花板調高一千元，導致三分之二新增補助額度被收費漲幅抵銷，引發家長抱怨，今年漲幅占補助額度不到四分之一，家長普遍能接受。

桃園劉姓家長說，並非所有保母都跟著漲，現代人注重照顧品質與托育環境，如能維持托育品質，支持適度漲價。

桃園市保母協會總幹事彭玉琴表示，保母也有通膨壓力，若只帶一個小孩，換算下來，時薪僅八十元到一百元，根本是「廉價保母」，市府調高收費天花板，大家都很開心，也怕調太高嚇跑家長。

台南市準公托日托收費上限原為一萬八三○○元，今年一月起調漲為一萬八八○○元；居家保母日托收費上限維持每月一萬五○○元，但日托副食品費由一五○○元調高為一七二五元，預計最快八月上路。

北市社會局表示，暫無調整，機構代表與保母團體爭取再調高費用，社會局將持續溝通、研議。

新北市最近一次調整為前年，日托收費調高至一萬六○○○元至一萬八○○○元；今年準公托及保母收退費調整正研議中。

台中市社會局表示，按規定二年檢討一次，去年已調整，今年不會動。

高雄市社會局表示，今年不調整收費，中央補助一萬三千元，高雄加碼補助準公托二五○○元、準公保母一六○○元。（記者陳俊智、余采瀅、張曼蘋、林佳彣、吳淑玲、宋原彰）

保母 天花板 桃園

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