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心衰竭住院增 極端高溫恐加劇

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
炎夏之際民眾常因口渴增加水分攝取，或為消暑食用高含水量的水果，心臟科醫師提醒，心臟衰竭患者遇到夏天須特別留意水腫問題，若攝取過量水分，嚴重時恐因肺積水必須送至急診。本報資料照片
炎夏之際民眾常因口渴增加水分攝取，或為消暑食用高含水量的水果，心臟科醫師提醒，心臟衰竭患者遇到夏天須特別留意水腫問題，若攝取過量水分，嚴重時恐因肺積水必須送至急診。本報資料照片

據健保大數據研究顯示，全台因心臟衰竭住院的患者十年內成長九倍。近期全台氣溫升高，台東縣昨出現四十度極端高溫，恐增加心衰竭患者風險。基隆長庚醫院心臟衰竭中心主任王兆弘表示，高齡化讓未來心衰竭患者會愈來愈多，而醫療的進步，意外導致心臟衰竭候選人愈來愈多，呼籲政府應比照國際，設「心臟衰竭照護導師」降低發生率。

「心臟衰竭人數持續上升，是未來不得不面對的問題。」王兆弘表示，心臟衰竭平均發生年齡為六十五歲，高齡化是患者增加的原因之一。過去受限醫療科技，心肌梗塞患者常到院前即死亡，但現在有緊急心導管等治療方式，醫師全日都可在導管室為患者放支架通血管，大幅增加重症患者存活機率，但這群人卻成了「心臟衰竭候選人」。

王兆弘說，臨床觀察心臟衰竭就醫的患者，平均出院後半年內，約三至四成會再次因心衰竭入院，主因是患者未能改變生活習慣，控制三高危險因子，使心臟再次衰竭的機率變高。

王兆弘表示，心衰竭將是愈來愈普遍的長者疾病，且以失智長者為主，但國內面對心衰竭的患者，僅有「一出問題就往醫院送」的方法因應，長照應該將心衰竭照顧納入其中。目前健保署的急性後期整合照護計畫（ＰＡＣ），雖可協助急性患者完成治療後前六個月的照護，但患者終究要回社區，醫師難進入社區提供患者細節的照護服務。

近年全球極端氣候明顯，王兆弘說，極端高溫也容易導致心臟衰竭。他認為應設置「心臟衰竭照護導師」，幫助患者認識心衰竭的原因及改善生活型態，並提醒遇到水腫、呼吸喘等典型症狀時，應如何應對，才能防堵心衰竭患者日趨增加。

健保署 患者 醫師

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