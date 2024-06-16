器捐聲紋卡傳愛 人數成長7成

器官捐贈移植登錄及病人自主推廣中心，去年起推動「聲紋卡」，希望讓有意願捐贈的病人家屬，可以聽到潛在捐贈者的的聲音，減少病人家屬捐贈時天人交戰的掙扎。

器捐病主中心準執行長蔡宏斌表示，聲紋卡不只是幫助器捐順利執行，更是向親人傳達感受的媒介，據統計，聲紋卡錄音人數與去年相比已成長七成。

即使民眾生前已簽署器捐同意書，但家屬時常因為不捨，又或是希望「死有全屍」，常在最後一刻推翻當事人意願，讓當事人無法完成器捐。

器捐中心理解家屬在最後難跨過的情感議題，去年推出「聲紋卡」，讓潛在捐贈者錄製音檔，等到被判定死亡後，播放音檔給在世親人了解其心聲。

器捐病主中心在今年三月在松菸推出實體展，會中透過ＡＩ技術提供文本，讓民眾可以挑選合適情境練習錄製內容。蔡宏斌說，很多人愛在心裡口難開，平常不會表達感情，透過錄音及文本練習把愛講出去。

五十多歲的醫師蔡宏斌分享說，年近八十歲的媽媽，平常都唸他「把時間奉獻給他人」，剛好藉著聲紋卡向媽媽喊話，至於得以成功對媽媽表達關心與愛意，他笑稱這是在ＡＩ引導下反覆練習的成果。

器捐病主中心副執行柯彤文指出，上半年的推廣活動，幫助器捐聲紋卡的錄音人數，從今年初的不到三百人，到五月已達四七三人，成長率達百分之七十四。