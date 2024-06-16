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禁捕前大豐收 黑鮪魚捕撈超額

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導
農業部公告本月十二日起禁捕黑鮪魚，漁民把握最後時間捕撈，屏東東港漁港這幾天進港爆大量，漁業署統計全國已破二千噸。記者潘欣中／攝影
農業部公告本月十二日起禁捕黑鮪魚，漁民把握最後時間捕撈，屏東東港漁港這幾天進港爆大量，漁業署統計全國已破二千噸。記者潘欣中／攝影

台灣海域黑鮪魚今年豐收，農業部日前宣布本月十二日起禁捕，漁民把握最後兩天時間捕撈，通報量急拉尾盤，漁業署統計已破二千噸，立委徐富癸批評，這次預警時間太倉促且配套不足，要求改善。漁業署說，今年超額的數量要在明年扣除，未來預警時間會提前，對下禁捕令後已出海漁船，研議補貼措施。

為遵守國際配額規定，漁業署九日公告自十二日起停止捕撈，十三日起停止受理漁獲通報。

已出海的漁民紛紛把握最後時間捕撈並通報，但抱怨兩天緩衝期實在太短，十二日起捕到的只能忍痛丟回大海。

全國黑鮪魚進港量最大的屏東東港漁港強拉尾盤，十二日禁捕起至昨天，四天進港拍賣量合計破千尾，且仍有漁船在返途中，今年累計粗估逾六千尾，提早一個半月就超過去年的五七八二尾，宜蘭蘇澳和台東新港也同樣拉尾盤，因量大價跌，前天每公斤批發價依肉質在一五○至四○○元間。

漁業署根據各區漁會通報量統計，全國總數已突破二千噸，今年超額的數量，要在明年扣除。

徐富癸說，捕黑鮪有專門的餌料和釣具，一次出海捕約十天作業時間，這次預警只有短短二天的緩衝期，又無相關套措施，怎不讓出海或準備出海的漁民跳腳？

徐富癸表示，原本配額是為配合國際漁業政策及漁民生計的美事，卻因機制出問題造成漁民損失，甚至將黑鮪丟回海裡，連帶影響明年的配額，要求漁業署提出改善方案。

漁業署說，規畫明年從開始捕獲首日，逐日統計漁獲量，讓漁民了解是否接近配額，並拉長禁捕令前的緩衝期。

漁業署指出，另外也跟中西太平洋鮪魚協會協調，希望將配額改為百分比，並提供適當的緩衝期，如正負百分之五的緩衝額度，至少讓捕到的能帶回港。

漁業署 漁民

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黑鮪魚禁捕令入港量急拉尾盤 全國總量首見超額明年將扣除

黑鮪魚停捕 徐富癸：應補償漁民並規畫配額預警機制

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