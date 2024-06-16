新冠口服藥爆缺藥 疾管署澄清

新冠疫情再起，染疫者持續上升，各地醫療院所陸續反映新冠口服抗病毒藥物「莫納皮拉韋」大缺藥，基層診所也指出「昨天開了最後兩瓶，已無庫存」，如果後續患者需要再使用，只能先建議減量或停藥因應；疾管署副署長曾淑慧指出，盤點庫存後，目前「莫納皮拉韋」和「倍拉維」皆有庫存，醫療院所如貨源不足，可向當地衛生局申請。

醫藥界近期爆出，莫納皮拉韋「全台大缺藥」、倍拉維藥物配給速度太慢等，中華民國基層醫療協會秘書長羅源彰說，莫納皮拉韋確實短缺，他診所昨天開出最後兩罐後，庫存直接清零，今天周日開診，無法馬上購藥，一定會碰上患者有需求卻「無藥可用」的狀況，他擔心這波疫情沒有莫納皮拉韋因應，中重症患者將會增加，如同兩隻手少了一隻，抗疫壓力大。

新光醫院感染科主治醫師黃建賢表示，洗腎患者沒辦法用倍拉維，除非嚴重到出現缺氧症狀，需住院者才會施打注射劑瑞德西韋，相較其他高危險群，洗腎患者的脆弱程度無疑是「高風險中的高風險」，因為這群患者過去都使用莫納皮拉韋，現在又面臨缺藥的窘境，洗腎患者又不到需要住院的程度，換言之，他們現在等於是「無藥可用」。

中華民國醫師公會全聯會理事長周慶明表示，近期染疫的患者，症狀多以發燒、全身痠痛為大宗，且各年齡層都有「中鏢」的可能，和一個月前以輕微咳嗽、流鼻水等類流感症狀不一樣；不過，臨床開立的抗病毒藥物，仍以倍拉維為多，目前影響較小。

高雄榮總副院長陳垚生指出，這一個月內開會，兩款口服藥都還有庫存，地方衛生單位會根據各醫療院所使用狀況進行調度。