牙痛求醫無門 「不敢再治骨鬆」

骨鬆患者成為基層牙科診所的燙手山芋，施打骨鬆針劑多年的趙女士，近期因牙痛至住家附近牙醫診所就醫，醫師診斷為「蛀牙」，但因蛀牙位置深，最後可能沒辦法做根管治療，得拔牙處理，原本準備安排療程，但趙女主動告知自己是骨鬆患者後，牙醫卻不願幫她治療，最後靠家人介紹轉至北部醫學中心求診。

另一名患者是施打骨鬆針劑逾八年的胡女士，新冠疫情期間因牙床劇痛、齒牙鬆動，在住家附近牙科診所照Ｘ光檢查，找不出原因，來回拖了數個月，至醫院檢查才發現是植牙處發生顎骨壞死。胡女為就近治療，找了一間牙醫診所求治，但牙醫認為她的狀況複雜「不敢處理」，後續以診所缺乏設備為由，要胡女到醫學中心就醫。

台大醫院牙科部主治醫師李正喆說，太多骨鬆患者因求助牙科診所遭拒，不僅加深對牙科治療的恐懼，也不敢再用骨鬆針劑。

李正喆認為，應鼓勵骨鬆患者積極接受骨鬆治療，同時也需要教育牙科醫師，如果有合適的治療計畫，如分階段植牙、拔牙後，傷口盡量完全縫合，可幫助減少骨位移及縮小傷口，或提前投以抗生素，都能降低顎骨壞死發生機率。

台北醫學大學骨科部醫師王柏堯表示，骨科醫師在開藥前，通常會請患者先處理牙口問題後，再開始用藥，若治療過程中需接受牙科治療，會建議停藥三至六個月後再拔牙、植牙，能大幅降低副作用風險。