聽新聞
test
0:00 / 0:00

牙痛求醫無門 「不敢再治骨鬆」

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
牙科醫師推測，全台約有三、四百萬骨鬆患者，因年紀較大，患者通常合併有牙口問題，卻因為施打抗骨吸收的保骨針劑，牙科治療若不特別留意，恐因拔牙、植牙引發嚴重副作用，成為牙科人球，圖為示意圖。記者曾原信／攝影
牙科醫師推測，全台約有三、四百萬骨鬆患者，因年紀較大，患者通常合併有牙口問題，卻因為施打抗骨吸收的保骨針劑，牙科治療若不特別留意，恐因拔牙、植牙引發嚴重副作用，成為牙科人球，圖為示意圖。記者曾原信／攝影

骨鬆患者成為基層牙科診所的燙手山芋，施打骨鬆針劑多年的趙女士，近期因牙痛至住家附近牙醫診所就醫，醫師診斷為「蛀牙」，但因蛀牙位置深，最後可能沒辦法做根管治療，得拔牙處理，原本準備安排療程，但趙女主動告知自己是骨鬆患者後，牙醫卻不願幫她治療，最後靠家人介紹轉至北部醫學中心求診。

另一名患者是施打骨鬆針劑逾八年的胡女士，新冠疫情期間因牙床劇痛、齒牙鬆動，在住家附近牙科診所照Ｘ光檢查，找不出原因，來回拖了數個月，至醫院檢查才發現是植牙處發生顎骨壞死。胡女為就近治療，找了一間牙醫診所求治，但牙醫認為她的狀況複雜「不敢處理」，後續以診所缺乏設備為由，要胡女到醫學中心就醫。

台大醫院牙科部主治醫師李正喆說，太多骨鬆患者因求助牙科診所遭拒，不僅加深對牙科治療的恐懼，也不敢再用骨鬆針劑。

李正喆認為，應鼓勵骨鬆患者積極接受骨鬆治療，同時也需要教育牙科醫師，如果有合適的治療計畫，如分階段植牙、拔牙後，傷口盡量完全縫合，可幫助減少骨位移及縮小傷口，或提前投以抗生素，都能降低顎骨壞死發生機率。

台北醫學大學骨科部醫師王柏堯表示，骨科醫師在開藥前，通常會請患者先處理牙口問題後，再開始用藥，若治療過程中需接受牙科治療，會建議停藥三至六個月後再拔牙、植牙，能大幅降低副作用風險。

患者 醫師 骨鬆

延伸閱讀

全台逾400萬骨鬆患者 恐淪「牙科醫療人球」

骨鬆患者牙醫診所求醫遭拒 牙醫公會全聯會：加強會員宣導

國內最大牙醫集團爆詐領健保至少4000萬 健保署回應了

台灣最大牙醫集團涉聘用密醫 遭開罰10萬元並移送法辦

相關新聞

全台400萬骨鬆患者 恐淪牙科人球

高齡化社會讓骨質疏鬆症盛行率逐年攀升，台大醫院牙科部主治醫師李正喆指出，近年院內收治許多被基層牙科遺棄的「骨鬆牙科人球」...

牙痛求醫無門 「不敢再治骨鬆」

骨鬆患者成為基層牙科診所的燙手山芋，施打骨鬆針劑多年的趙女士，近期因牙痛至住家附近牙醫診所就醫，醫師診斷為「蛀牙」，但因...

醫PO「燃燒殆盡的一夜」 高層心疼盼醫療關鍵年政府端對策

亞東醫院急診醫學部主治醫師朱聖恩今在臉書PO出，在急診「燃燒殆盡的那一夜」，引發醫界高度討論，台灣醫務管理學會理事長洪子...

心衰竭住院增 極端高溫恐加劇

據健保大數據研究顯示，全台因心臟衰竭住院的患者十年內成長九倍。近期全台氣溫升高，台東縣昨出現四十度極端高溫，恐增加心衰竭...

禁捕前大豐收 黑鮪魚捕撈超額

台灣海域黑鮪魚今年豐收，農業部日前宣布本月十二日起禁捕，漁民把握最後兩天時間捕撈，通報量急拉尾盤，漁業署統計已破二千噸，...

準公托、保母托育 地方醞釀漲價

中央調整準公托及保母托育補助，每月從八千五百元提高到一萬三千元，各地醞釀漲價。桃園市近日拍板收費天花板調高一千至二千元，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。