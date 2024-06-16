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台東吹焚風 創紀錄飆40.1度

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
受焚風影響，台東地區接連2天出現極端高溫。記者林俊良／攝影
受焚風影響，台東地區接連2天出現極端高溫。記者林俊良／攝影

中央氣象署表示，昨台東地區已出現四十度高溫，未來一周持續高溫炎熱，今天清晨至上午西半部仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後北部、東北部地區及其他山區要留意局部短暫雷陣雨。周三起太平洋高壓增強，天氣愈來愈穩定，各地多雲到晴，但要留意沉降增溫，北部可能出現卅六度以上高溫。

受焚風影響，台東地區接連兩天出現極端高溫，昨天下午茶改東部分場出現四十點一度，創下今年以來最高溫，太麻里也達四十度。

今年的前十高溫測站皆在台東縣，均測得卅八度以上高溫。

氣象署預報員林定宜表示，今天為西南風影響尾聲，清晨至上午西半部仍有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，北部及東北山區可能有局部較大雨勢。

林定宜指出，明、後天將轉為南風，清晨至上午，中南部地區仍有零星短暫陣雨。周三至周六太平洋高壓增強，天氣愈來愈穩定，午後中部以北、東北部、東部地區及各地山區有零星短暫雷陣雨。

溫度方面，林定宜表示，今天西南風減弱，焚風雖會持續影響東南部地區，但不會像昨天這麼極端炎熱。未來一周溫度還是偏高，各地高溫都有卅三至卅五度以上。

台東 高溫

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