醫PO「燃燒殆盡的一夜」 高層心疼盼醫療關鍵年政府端對策

亞東醫院急診醫學部主治醫師朱聖恩今在臉書PO出，在急診「燃燒殆盡的那一夜」，引發醫界高度討論，台灣醫務管理學會理事長洪子仁說，他看完後既心疼又心酸「怎麼會拚成這樣啦」，最令他擔心的是醫護對醫療的熱情也燃燒殆盡，今年是醫療關鍵年，政府應拿出對策，積極扭轉現況，否則這類急診窘境，將不斷且持續地發生。

朱聖恩的臉書PO出一張急診室的黑白照，臉書文章寫著，亞東急重症團隊一個晚上在最有限的人力下，救了2名年僅40多歲的到院前死亡（OHCA）患者，同時還處理多名需要緊急醫療的患者，若不是其他單位的護理人員支援，原本僅有2名小夜護理師的狀況下，可能撐不過去，當晚雖然打出「零死亡」的成績，但這樣高水準醫療品質「不知道還能撐多久？」

洪子仁說，一個晚上用最少的人力，處理這麼多急重症患者，只要是在醫界的人，看了都能體會這其中有多心酸，他自己也是既心疼又心酸，他不諱言地說，「這就是凡事cost down（降低成本）的結果」。先前是缺點滴、缺藥，現在是急重症護理人力緊繃，下一代年輕人看到如此血汗的醫療環境，誰還要投入醫療體系？

洪子仁說，朱聖恩醫師也提到，護理人員的薪資待遇不佳，一個月不到4萬的薪資，卻要做這麼繁重的工作，待遇明顯不合理。新政府上任各部會都已就定位，賴清德總統本身是醫師出身，他一定能理解目前醫界的現況，他同時也是台灣醫務管理學會的理事長，近期立法院正在討論總額一點一元的方案，他全力支持健保保障點值，但也深知總額有限，而這件事不能就這樣不了了之，政府應該要拿出「一點一元」的對策方案。

洪子仁說，從去年底到今年初，各家醫院陸續替護理人員加薪，幫助護理人員離職潮「暫時止血」，但這也只是初步的改革，政府對於護理人員的保障應該要再提升，今年六月到八月是護理系所畢業、考照的時間，過去每年約有4000多名畢業生會投入醫療現場，今年各家醫院皆打著「決戰六到八月」的口號，爭取召募到更多的護理人員入職場，目標增加20％的人力，若全台能挹注1000名新血，就能稍稍改善現況。

健保改革也需要同步進行，他表示，健保制度首要調整的是從總額「上限制」調整為「目標制」，以今年健保總額預算8700億元為例，現況是從零開始，所有點值都打折給付，以控制預算；若調整為目標值，意指8700億元內，保障「一點一元」，超過部分再打折給付，點數超出愈多，打折愈多，超出部分由公務預算支應。

洪子仁說，如果能實施總額目標制保障點值，醫界承諾優先為醫事人員加薪，就有機會扭轉現況，面對問題解決問題，尤其是醫療經費不足一定要解決，否則只能眼睜睜看著醫療崩壞。