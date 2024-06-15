骨鬆患者牙醫診所求醫遭拒 全聯會：加強會員宣導

高齡化社會骨鬆患者增加，不過患者若服用抗骨吸收機轉的骨鬆藥物，接受牙科治療時恐會出現顎骨壞死等副作用。據了解，部分基層牙科醫師擔心引發醫療糾紛，在患者告知服用藥物史後，拒絕收治，要求病人轉往大醫院牙科治療。牙醫公會全聯會表示，類似情況應不常見，但會加強宣導，要求會員醫師不得拒收病人。

罹患骨鬆的趙女士表示，自己施打骨鬆針劑多年，近期因牙痛至社區附近牙醫診所就醫，想起骨科醫師提醒，在就醫前先告知牙醫師用藥史，對方卻表示，因趙女士服用骨鬆藥物，加上蛀牙位置比較深，醫師擔心拔牙過程若有不慎，恐導致後遺症，而不願提供服務。後在女婿介紹下，轉往醫學中心牙科部求醫。

胡女士自費施打骨鬆針劑逾8年，新冠疫情期間因為牙床劇痛、齒牙鬆動，在家中附近的牙科診所照X光檢查仍找不出原因，來回拖了數月，至醫院檢查後發現是植牙處發生顎骨壞死。確診後胡女士一度在牙醫診所尋求治療，但牙醫師認為狀況較為複雜，「不太敢處理」，診所也缺乏相關設備，要求胡女士到醫學中心就醫。她在醫學中心完成清創，並取下原先做的植牙，目前恢復良好。她認為，診所牙醫隊植牙、骨鬆知識了解不夠全面，應提升相關識能。

台大醫院牙科部主治醫師李正喆曾遇過一位女性患者，因使用骨鬆藥物導致顎骨壞死，由骨科轉診至他的門診，治療完成後，婦人卻擔心顎骨壞死再次發生，不敢再接受骨鬆治療；某次帶家人回診時，巧遇該名婦人，他表明家人仍在接受骨鬆治療，未因擔心顎骨壞死而停藥，對方受到鼓舞後繼續接受治療。

牙醫公會全聯會理事長江錫仁表示，服用雙磷酸鹽藥物的骨鬆患者才有顎骨壞死等副作用風險，且在牙科醫療項目中僅植牙、拔牙風險較高，洗牙、補蛀牙等非侵入性的牙醫處置，不太會造成負面影響，而臨床上骨鬆患者若要植牙，牙科醫師通常會要求停藥，除降低風險也能確保植牙成功；有時牙醫診所會基於設備缺乏等狀況，希望患者至大醫院求醫，近期會向會員醫師加強宣導，別讓病人有「被拒絕」的感受。