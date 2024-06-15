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全台逾400萬骨鬆患者 恐淪牙科醫療人球

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
牙科醫師推測，全台約有三、四百萬骨鬆患者，因年紀較大，患者通常合併有牙口問題，卻因為施打抗骨吸收的保骨針劑，牙科治療若不特別留意，恐因拔牙、植牙引發嚴重副作用，成為牙科人球，圖為示意圖。記者曾原信／攝影
牙科醫師推測，全台約有三、四百萬骨鬆患者，因年紀較大，患者通常合併有牙口問題，卻因為施打抗骨吸收的保骨針劑，牙科治療若不特別留意，恐因拔牙、植牙引發嚴重副作用，成為牙科人球，圖為示意圖。記者曾原信／攝影

根據衛福部國健署國民營養健康調查，65歲以上民眾某一部位量測出骨鬆的比率達14.1%，意即每7人即有一人有骨鬆問題。牙科醫師推測，全台約有三、四百萬骨鬆患者，因年紀較大，患者通常合併有牙口問題，卻因為施打抗骨吸收的保骨針劑，牙科治療若不特別留意，恐因拔牙、植牙引發嚴重副作用，成為牙科人球。

台大醫院牙科部主治醫師李正喆表示，骨鬆患者牙科治療最容易引發的副作用之一即是顎骨壞死，幾乎整個台北區的患者都轉到自己的門診，約有1300多例，全球少有單一醫療機構收治這麼多患者；在基層牙醫就診遭拒絕的患者，至台大醫院就醫者，每年高達3、4000例。長者拔牙、植牙需求高，若基層牙醫擔心醫療糾紛而不敢收治，患者恐會求醫無門。

健保給付的第一線骨質疏鬆治療藥物，以抑制骨吸收的藥物為主，包括雙磷酸鹽類藥物、單株抗體藥物等。李正喆表示，在骨質疏鬆治療藥物中，僅此類藥物容易造成顎骨壞死，而藥物相關顎骨壞死的典型症狀為上下顎骨壞死且暴露在外，合併感染症及蜂窩性組織炎等。

李正喆表示，據統計，使用雙磷酸鹽、單株抗體等抗骨吸收藥物骨質疏鬆患者，發生顎骨壞死風險約為萬分之一至萬分之五間，如在用藥期間執行拔牙手術，則顎骨壞死機率提升3至9倍之多。不過，骨鬆若不規律接受治療，一旦產生髖骨骨折，一年內因臥床引發心肺衰竭的死亡率，可達15%至20%，風險比顎骨壞死高出許多，患者不必「一朝被蛇咬，十年怕頸繩。」

「臨床上看到骨鬆患者因醫師擔心醫療糾紛等原因，成為被牙科放棄的一群，令人擔憂。」李正喆表示，除應鼓勵患者積極接受骨鬆治療外，也必須對牙科醫師進行教育，其實若有合適配套，例如分階段進行植牙、拔牙後傷口盡量完全縫合等，減少骨頭移位、縮小傷口範圍，或提前投以抗生素預防，均能降低顎骨壞死發生機率。

台北醫學大學骨科部醫師王柏堯表示，使用骨質疏鬆藥物造成顎骨壞死主要發生在拔牙、植牙等情況為主，且發生率並不高；骨科醫師在為患者開立藥物之前，會請患者先至牙科處理牙口問題後，在開始用藥，若患者在治療過程中需要接受牙科治療，依使用的骨鬆藥物不同，建議停藥三至、六個月後再拔牙、植牙，即可降低副作用風險。不過，部分牙醫診所對相關風險不夠理解，會要求患者回骨科諮詢後，才敢治療，自己就曾遇過類似個案。

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