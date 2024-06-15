高雄機場航班恢復疫前8成 交長：新航廈計畫如期推動

交通部長李孟諺15日視察高雄國際機場，他肯定民用航空局疫後加速高雄機場復甦的努力，希望繼續鼓勵航空公司進駐；他也強調新航廈計畫有助於提升機場服務質與量，推動有其必要性，期許民航局在兼顧營運與旅客服務下全力推動。

民航局簡報指出，高雄機場疫情前的5條國內線已經全數恢復，航班數則恢復至疫情前的87.5％。國際線2024年復甦情況也相當明顯，目前疫情前的航線已恢復78％，航班數則已恢復83％。

民航局長何淑萍指出，南部鄉親熱絡的需求充分展現在高雄機場國際線的復甦情況中，例如，富國島包機已經在昨天轉為每週4班的定期航班；茨城包機也將在下月轉為定期航班；後續民航局也會繼續鼓勵民航業者，希望2024年冬季班表能增加日本熊本、岡山、札幌等航線。

李孟諺肯定高雄航空站在人力精簡的情況下，兼顧了機場營運與工程的推動，他預期國際航線航班有望持續復甦，因此希望民航局能持續鼓勵航空公司進駐高雄，開闢更多航線、提供更多航班，讓南部鄉親享受更多元、更便利的服務。

對於新航廈建設計畫，李孟諺表示，民眾對機場設施都有很大的期待，新航廈建設計畫必須秉持「安全第一，如期如質」的原則推動，而機場內駐站單位眾多，民航局一定要在各個介面做好橫向聯繫，施工過程對旅客動線、人車動線都要有妥善的規劃。

何淑萍說，經行政院核定的高雄機場新航廈第一期建設計畫預計將投入約430億元，前期工程中的東側立體停車場已經決標並將進入施工階段，民航局將兼顧機場營運前提下，妥為規劃研擬相關施工營運維持計劃，以「先建後拆、半半施工」的方式推動新航廈建設。